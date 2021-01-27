В Ивано-Франковской области суд сообщил о подозрении 65-летнему пенсионеру – его обвиняют в регулярных изнасилованиях 11-летней девочки. Она родила от него ребенка.

Источник: пресс-служба Ивано-Франковского апелляционного суда

По словам потерпевшей и свидетелей – мужчина насиловал девочку каждый раз как его жена ходила в церковь.

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Экспертиза подтвердила факт отцовства

Девочка приходила к ним жить на выходные. Обвиняемый признает лишь один факт изнасилования. В суде же отметили, что насилие продолжалось с января по август 2018 года, а в декабре этого же года девочка родила ребенка от насильника. Факт отцовства подтвердила экспертиза.

Сейчас пенсионера взяли под стражу на 60 суток, но его адвокат обжаловал это решение. 26 января суд отклонил апелляцию защиты, мужчину оставили под арестом. Это постановление обжалованию в кассационном порядке не подлежит.