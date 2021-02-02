"Сириус" – самый большой частный приют в Украине. Он расположен в 75 км от Киева и сейчас является жилищем для больше 3 тысяч собак и котов. Мы поговорили с его основательницей Александрой Мезиновой о том, как в Украине изменилось отношение к бездомным животным, какого это – содержать такое количество питомцев, а также – каким она видит "приют будущего", создание которого, к слову, уже началось.

Александра Мезинова называет "Сириус" своим детищем. Но больше всего мечтает о том, чтобы животных в приюте было как можно меньше: их забирали в семьи, а выбрасывание питомцев на улицу (откуда они и зачастую попадают в вольеры приюта) строго наказывалось законом. Александра поделилася с сайтом 24 канала историей создания заведения, счастливыми историями "усыновления" и грандиозными планами на будущее.

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"21 год назад бездомные животные никого не интересовали"

Я мечтала давно даже не столько о приюте, а в принципе спасать масштабно животных. Мои родители очень любили их и всегда помогали – и домашним, и диким. У нас всегда дома кто-то лечился, кого-то мы пристраивали: коты и собаки, филины, ежики, крольчата.

Мама работала преподавателем в школе, поэтому у нее была большая аудитория, так сказать, потенциальных владельцев животных. Маму очень уважали и любили, поэтому получить питомца от нее было большой честью. Котов и собак она отдавала ученикам с напутствиями, очень серьезно к этому подходила. А дома всегда жили наших два кота, два пса и было четыре аквариума с рыбками – "стандартный набор".

Когда я уже стала жить в своей квартире с семьей, то поняла, что в таких условиях масштабно заниматься спасением животных невозможно. Поэтому решила, что нужно делать приют. И началось все 21 год назад с организации Благотворительный фонд "Сириус". Я вначале думала, что все с радостью мне станут помогать в создании комфортного приюта. Но, к сожалению, куда бы я не обращалась, люди не реагировали, либо просто говорили, что мне нечем заняться. Бездомные животные никого не интересовали тогда. По мнению многих, их нужно было отлавливать и убивать.



Александра Мезинова

Так что отклика я не нашла ни у кого и сама уже арендовала бывшую ферму, с чего и начался приют. Информацию черпала больше из-за рубежа. Когда кто-то ездил за границу, то всегда просила мне привозить видео и фото из приютов для животных – чтобы понимать, как это работает. Где-то года 2-3 все содержалось только на деньги нашей семьи, а потом уже потихонечку стали подключаться волонтеры, спонсоры. О моем маленьком приюте начали узнавать.

Изначально я собиралась делать его на 250 собак и 50 котов. 21 октября 2020 года "Сириусу" исполнилось 20 лет и у нас – больше 3 тысяч животных.

Все это, конечно, неутешительные цифры – хотелось бы сразу устраивать всех. Но сейчас у нас нет ресурсов, чтобы максимально заниматься пиаром животных. Часто приоритет – еда, лечение. А не реклама. Хотя это и мега важно.

"В месяц уходит около 1,5 млн гривен"

Я мечтаю изменить систему приютов в Украине в целом. Этой мыслью я загорелась, изучая опыт других стран. Много раз делилась этой идеей с нашими партнерами и результатом стал проект, который разработала для "Сириуса" компания AIMM. Так, наш приют станет пилотным и его модель смогут использовать другие. Приют должен быть местом временного пребывания животных.

Должны выполняться такие функции:

образовательная: формирует культуру отношения к животным, показать, что они – равноправные члены общества и семьи;

формирует культуру отношения к животным, показать, что они – равноправные члены общества и семьи; адаптивная: подготовка бездомных животных к жизни с человеком;

подготовка бездомных животных к жизни с человеком; медицинская: стерилизация, ветеринарная помощь и др.

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Для этого нужны финансы и сильная команда. Финансирование мы придумали привлекать за счет образовательной программы, которую нам предложил пес – блогер и эксперт по человековедению Гермес. Он написал книгу "Практическое руководство по человековедению", где раскрывает советы по поиску "своего" человека.

Она будет продаваться, а средства от нее – идти на помощь друзьям-сиротам Гермеса. Поэтому просим всех желающих, кто хочет присоединиться к изменению системы приютов в Украине, поддержать кампанию на Big Idea.



Пес-блогер Гермес "помогает" друзьям-сиротам

Сейчас для управления приютом необходимо более 30 человек: сотрудники по уходу за животными, фельдшер, врач, два кинолога, два управляющих и три охранника. Это – в идеале. Но, на сегодняшний день, в приюте работает до 15 человек, сотрудников катастрофически не хватает. Все упирается в банальное – финансы.

Новая модель приюта сделает жизнь хвостиков комфортной, даст возможность сотрудникам быстрее выполнять ежедневный уход за подопечными, появиться больше времени на адопцию животных.

Огромный приют проигрывает против маленького в той модели, которая есть сейчас в государстве. Потому что деньги те же идут, но потребностей – в разы больше. В месяц приюту необходимо 1,5 млн гривен. А мы, в лучшем случае, собираем половину этой суммы. Долги обычно составляют от 400 до 900 тыс. гривен.

Все, как снежный ком, накапливается и в конце года выливается вот такая "чудесная" сумма. Тогда я уже падаю на колени перед всеми нашими благодетелями, волонтерами и прошу помочь нам погасить это все. В основном, помогают граждане Украины, но есть и спонсоры из других стран.

КМДА где-то с 2012-го дает нам по 100-150 тыс. в год. Одна сумма была 300 тыс., еще одна – 700 тыс. и в прошлом году было 1,2 млн грн. Но у нас только в месяц уходит больше, так что это все – символически, конечно.

Очень печально, что Киев не особо обращает внимание на частные приюты. На коммунальное предприятие киевское, которое, скажем так, призвано заниматься животными, выделяют десятки миллионов гривен. А оно, к сожалению, практически не выполняет своих функций.



Финансирование приюта от местных властей – символическое

Многие компании в карантин перекрыли благотворительные программы, что ухудшило ситуацию. Поэтому мы с нетерпением ждем, когда все это закончится и все спокойно вздохнут. Получается, что наше выживание сейчас очень сильно зависит от пожертвований. При этом количество животных, которые остаются без дома, только растет.

"Не отдаем животное людям, которые "не слышат"

Сейчас с потенциальными хозяевами животных мы проводим собеседования по телефону. Выясняем, насколько питомец нужен человеку и какой именно, условия проживания – пытаемся подобрать по результату разговора. А человек приезжает, выбирает на месте уже из тех, кого мы предложили. И мы с ним заключаем договор, что он, как говорится, будет любить, лелеять, лечить и так далее.

Мы можем отказать, если животное берется на цепь – для того, "чтобы лаяло и охраняло". Или если у человека нет времени заниматься им. Часто приезжают люди, которые хотят собаку очень активную или щенка, но они утром уходят из дома и поздно вечером возвращаются. Естественно, это – абсолютно неприемлемый вариант. Мы пытаемся предложить им, например, кошку или взрослую собаку.



С потенциальными хозяевами обязательно проводят собеседование

Не отдаем животное людям, которые "не слышат": говорят свое и считают, что вообще все знают о питомцах. Ладно, когда человек действительно в курсе всего. Но, в основном, это – люди, которые ничего не знают. Допустим, кормить собираются кашей и костями. Начинаем объяснять, что кости – это не еда для собак, им нельзя это давать. Отвечают: "У нас много лет собаки живут, я так кормлю их и буду так кормить". Не вопрос – тогда можете взять пса где-то в другом месте, если отдадут, с таким подходом.

Я уже даже ничего не объясняю в таких случаях – просто благодарю за звонок. Потому что заканчиваются эти разговоры только тем, что тебя оскорбляют, кричат: "А деньги вы собираете! И собак не отдаете, потому что вам надо собрать деньги!". Люди не понимают, что у тебя 100 или 3000 животных, а финансы идут одни и те же.

Огромная часть моей жизни фактически отдана этому приюту: здоровье, нервы, время, деньги в конце концов. Почему же я должна отдавать своих животных куда попало? Я хочу устроить их так, чтобы я могла спокойно спать и не переживать об их дальнейшей судьбе.

Я вижу, что важно формировать культуру обращения с животными. Люди боятся держать у себя питомца, потому что нет места, где можно получить комплексную информацию о заботе и обращения с ней. Они не знают, что делать с животным, когда что-то случилось, и оставляют его на улице или приносят в переполненные приюты.



Многих украинцев нужно учить правильно обращаться с питомцами

К слову, в новом пространстве мы планируем организовать обучение по взаимоотношению с животными для тех, кто хочет завести животное или пока еще не определился с этим решением. Будем рассказывать психологию животных, их реакцию на те или иные жизненные ситуации с человеком и способы их решения.

За 2020-й год устроили около 500 животных, сколько же – приняли

Каждый месяц в приют "приходит" порядка 30-40 животных – из Киева и области. Часто нам звонит полиция, ЖЭКи, поликлиники, гериатрические пансионаты – находят "потеряшек". Когда были жуткие морозы, мы, несмотря на то, что у нас действительно большая переполненность и огромные долги, принимали всех, кто замерзает. Так за неделю "приехали" 32 животных: коты, собаки, горлица. Уже даже есть счастливая история: семья забрала мальчишку – собаку, который просто замерзал в снегу.



За прошлый год устроили около 500 животных

У нас есть практика устройства не только в Украине, но и за границу. Сначала, конечно, узнаем о хозяевах, работаем с волонтерами в других странах – нет такого, что питомцы уезжают в никуда. Оформляем все документы, вторая сторона оплачивает в клинике анализы и перевозку. В основном, это – Германия, также наши животные живут в Италии, Швейцарии, США.

Вот в Штаты около 6 лет назад взрослую собаку отправили – Лизу. Я ее лично подобрала на улице и пообещала найти хозяина. Два года ее не хотели брать и она была мне, как немой укор – я отворачивалась, когда видела ее взгляд. А потом перезвонила по вайберу девушка, украинка, из США. Говорит: "Увидела вашу Лизу и покоя нет". Переправили ее самолетом – теперь собака живет на берегу океана и просто душа семьи, ее все обожают и до сих пор отправляют фото, очень благодарят. Я, когда это читаю – плачу. Вот таких хозяев мы ищем.



Дворняжку Лизу из "Сириуса" забрали в Калифорнию

За 2020-й год мы устроили больше 470 животных. Пришло к нам примерно столько же – плюс-минус одинаковое количество получается. А в позапрошлом году было устроено более 800 животных – в период карантина реже берут и, к тому же, гораздо меньших животных: если раньше и алабаи, и "немцы" уходили, то сейчас это, в основном, коты, щенки и небольшие собачки.

То есть, если бы не карантин, то у нас уже неплохие темпы были. Для нашего 3-тысячного приюта по 500 устроенных животных в год и за несколько лет нас бы уже не было. И это было бы прекрасно. Но, к сожалению, такое невозможно в нашей стране.

Стерилизация и чипирование своего домашнего любимца – это залог его счастливой и здоровой жизни. Что сделать для того, чтобы в приютах было меньшее количество животных? Принять законы и ввести обязательную регистрацию и идентификацию животных (чипы, жетоны).

Животные, которых мы видим каждый день на улицах – результат человеческой безответственности. Для того, что решить эту проблему нужно смотреть на ситуацию глобально, при этом меняя культуру поведения и отношения к животным, принимать законы, которые будут защищать их права, говорить о важности стерилизации и вакцинации, популяризировать усыновление животных из приютов.

Я стремлюсь максимально уменьшить приют: мне было бы комфортно где-то 200-250 животных, как я и думала изначально. Но поступлений меньше не становится.

"Народ наш наконец-то "взрослеет"

Мы занимаемся также образовательно-просветительной работой. Я езжу в школы, садики, детские дома. Или они приезжают к нам. Провожу экскурсию и беседы, в зависимости от возраста. Показываем им видеоролики о нашем приюте, о бездомных животных вообще – многие темы затрагиваем.

Но этого недостаточно: когда наш приют будет реконструирован в центр временного пребывания, дети и их родители смогут наглядно на месте познакомиться со всеми особенностями. Будут проводиться экскурсии, мастер-классы о том как необходимо обращаться с животными. Будем проводить кинезитерапию.

Можно будет также получить консультацию зоопсихологов, кинологов, или взять шефство над конкретным животным (если, например, родители ребенка пока не готовы взять пушистика домой, а он очень мечтает о таком друге).



Александра Мезинова лично проводит лекции для школьников

Вообще народ наш "взрослеет" наконец-то. По сравнению с 20-ю годами ранее – небо и земля. Дети звонят часто, чтобы я им помогла (у многих школьников есть мой личный номер). Это – очень приятно и я всегда откликаюсь, даже если звонят из других городов. Мне важно, что детям это нужно и что они думают о животных. Они же потом рассказывает об этом своим сверстникам, узнают, что нужно делать и что в их городе есть волонтеры, которые могут помочь в таких ситуациях.

Также нужно, чтобы СМИ правильно освещали эту проблему. Не так, что: "Кошмар! Ротвейлер покусал ребенка". Вопрос: а каким образом пса воспитывали, что он такое сделал? Где дрессура или вообще занятия с животным, социализация и так далее? Работа с ребенком также – дети часто провоцируют собак. Об этом всем – ни слова. Просто – "животные-убийцы".

Как-то мы забирали пса из села: позвонили люди, что бешеная собака залетела в сарай, все в ужасе. Мы приехали, видим – люди с вилами стоят, тычут ими. А в углу сарая – щенок маленький, облезлый. Естественно, у него оскал – он обороняется из последних сил и у него идет аж пена. Мы малыша забрали и вы не представляете, какой он красавец сейчас. А так бы просто погиб.

Все – из-за недостатка знаний и разного рода предубеждений.

"Породистые животные должны быть дорогими"

Я лет 6 назад была в Германии и меня очень удивило, что там нужно было заплатить минимум 100 евро за животное из приюта, в обязательном порядке. Я тогда возмутилась: мы ведь отдаем бесплатно. Думала, что это – какое-то крохоборство.

Мне сказали фразу, которую я не поняла тогда – просто была наивным бестолковым товарищем. А теперь очень хорошо понимаю. Они сказали: если человек не может оплатить даже 100 евро (для немцев это не были большие деньги), то как он будет животное лечить, содержать, платить налоги?

Можно, конечно, помочь человеку, когда у него ситуация такая временно – работы лишился, например. Но изначально отдавать животное и оплачивать все… Я раньше так делала иногда. Потом подумала: а если со мной что-то случится или не будет возможности помогать этим людям, то они его выбросят? Или кормить не будут? Зачем тогда такое устройство?



В приюте животных лечат, прививают, стерилизируют

Поэтому я считаю, что за животных из приюта люди могут что-то оплатить и это хорошо, а не плохо. Приют ничего не должен оплачивать людям. А породистые животные должны быть дорогие – породу нужно сохранять, правильно разводить. Хочешь породистое – плати деньги. Тогда есть гарантия, что человек будет и дорогой корм качественный покупать, максимально смотреть за питомцем.

"Мы боремся не с теми, кто на улице, а с теми, кто выбрасывает"

Вообще главное зло – когда плодят щенков и котят, а потом выбрасывают на улицу. Села вокруг все были против стерелизации, считали: "собака не будет охранять, будет толстая и ленивая". Я им много времени объясняла, ходила в магазины, разговаривала как бы между прочим. Теперь вся округа приезжает к нам.

Села окружающие уже перестали на нас рычать. Они нас 4 раза поджигали раньше – горел забор. Дело в том, что до нас тут было какое-то производство – стоял очень ужасный запах и много отбросов, которые шли на свалку рядом с селом. Вот люди думали, что мы будем такое же творить. А так видят, что мы никого не трогаем. Более того, любой человек из округи может позвонить, попросить забрать животное или стерилизовать, полечить.



Приют четыре раза пытались поджечь

На самом же деле мы боремся не с теми животными, которые живут на улице, а с теми, кто их выбрасывает. А это – ветряные мельницы. Пока не будет законодательства.

Один законопроект раньше уже был, но его "зарубили". Сейчас мы хотим доделывать второй – подобный. Я очень надеюсь, что на этот раз нам все удастся. Потому что без этого никак.

Мы просто локально бегаем тушим пожары с ведром, когда надо накрывать это все масштабно. Так, как в других странах – в Нидерландах, Чехии и так далее. Там практически нет бездомных животных, разве иногда коты. И процесс этот занял от 3 до 7 лет, у кого как.

Приюту необходима реконструкция

У нас сейчас, в основном, деревянные вольеры. Есть также два каменных здания. Конечно же, для того, чтобы максимально улучшить условия для наших животных и чтобы было приятнее сотрудникам и гостям, нужна реконструкция. Мы 13 лет мыкались по съемным помещениям и постоянно ремонтировали чужие здания. Теперь хотим сделать реконструкцию в приюте, где земля уже наша.

Для реализации будет построен 51 модуль, кухня, склады для питания и материалов, парк для прогулок, карантинное, инфекционное отделение. Также будет проведено озеленение территории. В каждом модуле – 16 вольеров. Стоимость одного модуля составляет около 2,5 млн.грн.

Важно, чтобы приют был реконструирован соответственно плану: видео

Архитектурная компания AIMM сделала проект, который предусматривает очень комфортные вольеры – конструкции для собак, котов. Очень важно, что они – теплые. Там будет внутри выведена вода, канализация, вентиляция.

Сейчас такого у нас практически нет – только одно здание. Плюс большой – животные не будут видеть друг друга. Сейчас у нас большая беда: вольеры лоб в лоб расположены напротив и приводит это к тому, что собаки очень сильно нервничают, заводят друг друга, много лают.

Также в планах – достойные инфекционное и операционное отделения. Сейчас у нас есть операционная, но там живут щенки и котята. Это же помещение у нас работает и как офис, и как такой вот центр приюта. А хотелось бы, чтобы операционная была операционной, а отдельно было место, куда мы могли бы прийти с людьми – поговорить, обсудить проблемы приюта или их желание взять животное. Стационар для животных мы раньше начали делать, но заняли котами.

Обязательно важно сделать комнату адопции, где люди могли бы видеть на экране наших животных – видео, фотографии – и выбирать. Потому что не всегда удобно ходить по приюту:

из-за погоды и большой площади (4 гектара);

для многих это – очень тяжело морально.

Люди видят этих животных и очень расстраиваются, потому что хочется забрать вообще всех. Для многих это просто шок – попасть в приют, где столько сиротских глаз. И часто уезжают, так и никого не выбрав, но с обещанием вернуться.

Будет гораздо эффективнее, когда люди будут просто нам говорить приблизительно, кого бы они хотели, а мы – предоставлять видео и фотографии животных по их предпочтениям.



Сейчас вольеры для собак в "Сириусе" выглядят так

Также в модулях предусмотрены дворики для того, чтобы животные могли там гулять. Сейчас у нас есть большой выгульный парк с двумя озерами. Но туда животное могут вывести только волонтеры на поводке, а все остальные ждут своего выгула. Есть у нас выгульные площадки, но они небольшие и это не совсем удобно.

Также планируем новые помещения для котов – "кошкин дом" двухэтажный в стекле. То есть можно будет наблюдать, как котики играют, как бегут к людям. Визуальное восприятие – очень важно. Когда они все перед тобой, за стеклом, а не в клетке – это лучше воспринимается и сразу же выбирается кто-то. Я уже наблюдала за этим.

Один такой модуль строится за пару месяцев и, на данный момент, он стоит 2,5 млн гривен. Но сейчас у нас идет работа над тем, чтобы перепроектировать эти здания – максимально удешевить и сделать еще комфортнее. Мы построили первый модуль, строим уже второй. Я надеюсь, что в дальнейшем они будут стоить гораздо меньше и, в связи с этим, найдутся больше желающих помочь нам сделать реконструкцию.

Каким будет "Сириус" после реконструкции:

Я хочу, чтобы приют был просто таким перевалочным пунктом: животное "приходит", мы его приводим в порядок, и тут же оно "уходит". Для этого нам нужна реконструкция – одна из ступенек к достижению моей мечты, такого "приюта будущего".

Мы открыли отдельный счет для реконструкции – реквизиты есть на сайте. 5 млн уже один наш благодетель вложил – на два модуля как раз.

Актуальные потребности приюта

Один из первых вариантов – корм сухой для малышей и стариков. Также очень нужны 2 мл шприцы – сейчас как раз начинается вакцинация. Все остальное – стандартные препараты и кормы, которые нужны всегда.

Кроме того, тут всегда рады профессиональным фотографам и кинологам, которые могли бы помочь с социализацией животных, чтобы те быстрее нашли дом. Ждут и желающих помочь пилить дрова, чтобы сделать деревянные полы в вольерах – многие старые полы уже прогнили. Свой строитель в приюте есть, но одного человека для такого объема работ мало.

Вечный вопрос – финансы. Без денег не будет ни еды, ни строителей, ни лечения – ничего.

Карта приюта: 4246 0010 0170 4737 ( ПриватБанк)

Есть кнопка "Помощь" на сайте (через LiqPay)

Через приложение monobank в смартфоне: раздел "Другие платежи" "Благотворительность".

Ну и, конечно же, очень нужны хозяева для животных – "в больших количествах". Если хотите взять собаку или котика – обращайтесь к волонтерам приюта: +38 067 509 18 92, +38 096 131 03 91.

Все фото и видео предоставлены приютом "Сириус".