На все прихоти оккупантов воды не хватит, – Бабин о ситуация в оккупированном Крыму
В Крыму пересохло Аянское водохранилище, которое обеспечивало пресной водой жителей Симферополя. Воду людям подают по расписанию, ее еще хватает. Впрочем, на нужды оккупантов и милитаризацию воды будет недостаточно.
Такое мнение высказал Борис Бабин, бывший представитель президента Украины в Крыму. Он рассказал о катастрофе с водой в оккупированном Крыму в эфире 24 канала.
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Бабин: воды становится все меньше
По его словам, воды в оккупированном Крыму становится все меньше. Также можно уверенно сказать, что любая снежность зимы критический уровень водохранилищ не восстановит. Он добавил, что других источников воды на полуострове нет и не будет.
Впрочем, как подчеркнул экс-представитель, запасы воды – вещь восстановительная. Но на водохранилищах они иссякли.
Конечно, будет пополнение, потому что есть осадки и природные процессы. Но вода для людей есть, ее хватает. На остальных – все прихоти оккупантов, проекты милитаризации, ядерного оружия воды не хватит и не будет,
– заверил Бабин.
Обратите внимание! Согласно международному законодательству, за катастрофу с водой в Крыму полностью отвечает государство-оккупант – Россия.
Причина кризиса
Также, оккупационная власть привела к системному кризису из-за ряда факторов. А именно:
- из-за собственной нехозяйственности;
- переселения в Крым сотен тысяч человек;
- искусственного увеличения военной индустрии;
- небрежного отношения к системам водораспределения.
"Следующий период до деоккупации в Крыму вода будет оставаться на таком же уровне. Есть будет на чем готовить, но будут мыться люди по графику. То есть, гуманитарные потребности будут удовлетворены, а остальные – вроде бы не их проблема", – отметил Бабин.
О проблемах с водой в оккупированном Крыму – смотрите в видео:
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