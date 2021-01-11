В Крыму пересохло Аянское водохранилище, которое обеспечивало пресной водой жителей Симферополя. Воду людям подают по расписанию, ее еще хватает. Впрочем, на нужды оккупантов и милитаризацию воды будет недостаточно.

Такое мнение высказал Борис Бабин, бывший представитель президента Украины в Крыму. Он рассказал о катастрофе с водой в оккупированном Крыму в эфире 24 канала.

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Бабин: воды становится все меньше

По его словам, воды в оккупированном Крыму становится все меньше. Также можно уверенно сказать, что любая снежность зимы критический уровень водохранилищ не восстановит. Он добавил, что других источников воды на полуострове нет и не будет.

Впрочем, как подчеркнул экс-представитель, запасы воды – вещь восстановительная. Но на водохранилищах они иссякли.

Конечно, будет пополнение, потому что есть осадки и природные процессы. Но вода для людей есть, ее хватает. На остальных – все прихоти оккупантов, проекты милитаризации, ядерного оружия воды не хватит и не будет,

– заверил Бабин.

Обратите внимание! Согласно международному законодательству, за катастрофу с водой в Крыму полностью отвечает государство-оккупант – Россия.

Причина кризиса

Также, оккупационная власть привела к системному кризису из-за ряда факторов. А именно:

из-за собственной нехозяйственности;

переселения в Крым сотен тысяч человек;

искусственного увеличения военной индустрии;

небрежного отношения к системам водораспределения.

"Следующий период до деоккупации в Крыму вода будет оставаться на таком же уровне. Есть будет на чем готовить, но будут мыться люди по графику. То есть, гуманитарные потребности будут удовлетворены, а остальные – вроде бы не их проблема", – отметил Бабин.

Справка. 2020 год стал для Крыма одним из самых сухих за последние полтора столетия. И наиболее вододефицитным с начала оккупации полуострова.

До такого состояния Крым довела Россия – заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он отметил, что Украина будет рассматривать вопрос восстановления водоснабжения в Крым исключительно в контексте деоккупации полуострова.

О проблемах с водой в оккупированном Крыму – смотрите в видео: