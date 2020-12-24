Некоторые приходы Украинской греко-католической церкви решили отмечать Рождество 25 декабря. В частности, первый приход УГКЦ в Ивано-Франковске.

Праздничную рождественскую литургию проведут в Церкви Святейшего Сердца Христа Человеколюбца. Об этом сообщил настоятель отец Игорь Пелехатый в фейсбуке.

Кстати Рождество 25 декабря и 7 января: почему празднуют в разные даты, мнения церкви и украинцев

Поощрены Главой УГКЦ Блаженнейшим Святославом, – приглашаем наших прихожан и всех иванофранковцев на торжественную рождественскую святую литургию, которая начнется в пятницу – 25 декабря, в 10:00,

– написал Пелехатый.

Кстати, другие единичные приходы также готовы перейти на празднование Рождества 25 декабря. Например, такое же решение принял приход церкви Рождества Пресвятой Богородицы и Святого Антония в Черновцах.

Почему одни христиане отмечают Рождество 25 декабря, а другие – 7 января

Дело в том, что некоторые христиане отмечают Рождество по григорианскому календарю – 25 декабря, а некоторые – 7 января, по юлианскому. Кстати, 75% православных отмечают Рождество 25 декабря.

В течение последних лет ведут немало дискуссий о том, стоит ли праздновать Рождество в одну дату, то есть 25 декабря.

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