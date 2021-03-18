Після того, як маму 8-річної Мілани Маханець допитали правоохоронці, сторінку дитячого омбудсмена Миколи Кулеби в інстаграмі "атакували" шанувальники юної блогерки. Раніше дівчинка потрапила у скандал через стосунки з 13-річним хлопцем.

Після того, як вся ця історія набула розголосу, саме Кулеба звернувся до Офісу генпрокурора, кіберполіції та МВС.

Зверніть увагу Стосунки 8-річної моделі Мілани з 13-річним блогером Пашею: все, що відомо про скандал

Мілана написала дитячому обмудсмену

18 березня у сторіс Мілани з'явився скріншот, який свідчить про те, що вона написала у цій соцмережі Кулебі. Зауважимо, що сторінку юної блогерки веде її мама – Дар'я Маханець.

"Доброго дня. Можна ми з вами зустрінемося й подивимося в очі один одному?", – мовилося у повідомленні. До сторіс прикріплений напис: "Сподіваюся, ви справді боретеся за справедливість".



У сторіс блогерка закликає "атакувати" сторінку Кулеби / Скриншот

"Атака" прихильників на Кулебу

На акаунт Кулеби за посиланням у сторіс Мілани перейшли понад 40 000 користувачів. Скоріш за все, омбудсмен не відповів дівчинці. Адже згодом вона звернулася через це до прихильників.

У сторіс блогерка закликала своїх підписників "пофлудити" у коментарях на його сторінці. Мовляв, раніше всі просто переходили й дивилися на його дописи, а тепер потрібно привернути увагу чиновника.

Шанувальники Мілани відгукнулися на це прохання. Під публікаціями дитячого обмудсмена одразу з'явилося багато повідомлень, у більшості з них – емодзі, на яких зображені квіточки.

Фанати Мілани "атакують" дитячого омбудсмена / Скриншот

Водночас у дописах також є чимало коментарів на підтримку Кулеби. Користувачі соцмережі пишуть, що "квіточками дитячого обмудсмена не залякати".

Крім цього, вони висловлюють сподівання, що уповноваженому президентом України з прав дитини вдасться розібратися з ситуацією, що склалася.

Скандал з Міланою Маханець та Пашою Паєм: останні новини