Украина приближается к годовщине трагических событий 2014 года, когда Беркут начал расстреливать мирный протест в центре столицы. Впрочем приговоров тяжких преступлений до сих пор, фактически, не было.

Расследование большинства дел искусственно затягивают. О том, как расследуют дела Майдана рассказал Сергей Горбатюк – юрист, экс-начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры.

Важно Часть дел Майдана так и не раскроют, – Чумак

По его словам, по меньшей мере 52 человека признали виновными и осудили – от условных сроков до содержания под стражей. Лишь 9 человек лишили свободы.

Это все одноэпизодные случаи совершения преступлений. Приговоров тяжких преступлений, где пострадали многие лица, практически, не было,

– сказал Горбатюк.

Он объяснил это тем, что дела могут по объективным причинам рассматривать длительное время – все из-за большого количества потерпевших, свидетелей и обстоятельств. Впрочем, во многих случаях искусственно затягивают рассмотрение этих дел.

Внимание! Дело Майдана – это объединение всех преступлений, совершенных на Революции Достоинства в 2014 году. Оно содержит 89 уголовных производств, в рамках которых расследуют убийство 91 человека (78 митингующих и 13 силовиков).

Подробнее о расследовании дел Майдана: смотрите видео 24 канала



Хронология событий Евромайдана / Инфографика 24 канала

Справка. 17 февраля депутаты приняли важный законопроект – о заочном осуждении. То есть всех тех, кто виновен в гибели протестующих на Майдане и бежал из Украины, можно будет осудить без их присутствия.