Приговоров тяжких преступлений не было, – Горбатюк о затягивании расследования дел Майдана
Украина приближается к годовщине трагических событий 2014 года, когда Беркут начал расстреливать мирный протест в центре столицы. Впрочем приговоров тяжких преступлений до сих пор, фактически, не было.
Источник:24 канал
Расследование большинства дел искусственно затягивают. О том, как расследуют дела Майдана рассказал Сергей Горбатюк – юрист, экс-начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры.
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По его словам, по меньшей мере 52 человека признали виновными и осудили – от условных сроков до содержания под стражей. Лишь 9 человек лишили свободы.
Это все одноэпизодные случаи совершения преступлений. Приговоров тяжких преступлений, где пострадали многие лица, практически, не было,
– сказал Горбатюк.
Он объяснил это тем, что дела могут по объективным причинам рассматривать длительное время – все из-за большого количества потерпевших, свидетелей и обстоятельств. Впрочем, во многих случаях искусственно затягивают рассмотрение этих дел.
Подробнее о расследовании дел Майдана: смотрите видео 24 канала
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