Генпрокурор Ирина Венедиктова высказала обнадеживающее предположение, что виновных в расстреле майдановцев на Институтской смогут наказать уже в этом году. Кроме этого отметила: дела в этом направлении идут значительно лучше, чем в 2019 году.

В прошлом году офис Генпрокурора, как сообщила Венедиктова, значительно активизировал следствие в процессах дел Майдана. При процессуальном руководстве прокуроров сообщено о подозрении 42 лицам – это втрое больше, чем в 2019 году.

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Одной из перспектив расследования этого года является вынесение приговоров по едва ли не самому важному делу – расстрелу Небесной Сотни.

Среди перспектив на этот год – завершение судебного разбирательства в суде первой инстанции по расстрелам на улице Институтской 20 февраля 2014 года. Учитывая периодичность судебных заседаний, мы имеем основания рассчитывать на приговор до конца 2021 года,

– отметила Венедиктова.

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По результатам рассмотрения ходатайств прокуроров в течение последнего года следователи:

Избрали меры пресечения в виде содержания под стражей (заочно) в отношении 31 подозреваемого, из которых 25 – бывшие правоохранители, 4 – бывшие чиновники, 2 – гражданские лица.

Специальное досудебное расследование осуществляют в отношении 10 бывших "беркутовцев".

За два последних месяца суд предоставил разрешения на специальное досудебное расследование в отношении 6 бывших чиновников и 2 правоохранителей.

Заочное следствие разрешено в отношении:

бывшего главы Службы безопасности Украины

его первого заместителя – руководителя Антитеррористического центра при СБУ,

Министра обороны Украины,

Министра внутренних дел Украины и его заместителя,

командующего Внутренних войск Министерства внутренних дел Украины

Специальное досудебное расследование в отношении 2 человек, подозреваемых в похищении и пытках Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, а также умышленном убийстве Вербицкого, завершено.

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Суд над бывшим руководством Украины и "титушками"

В Генпрокуратуре отмечают: вскоре запланировано начало заочных судебных процессов в отношении бывшей власти Украины и "титушек", которые действовали по заказу. Но для этого нужно усовершенствовать законодательство.

Для этого нам чрезвычайно необходимо законодательно окончательно урегулировать процедуру заочного осуждения", чтобы четко определить процессуальную категорию международного розыска и иметь возможность применять институт специального досудебного расследования и судебного рассмотрения,

– рассказала генпрокурор.

Именно на этой неделе Верховная Рада должна рассмотреть законопроект №2164 по этому вопросу. Венедиктова попросила депутатов его поддержать.

Также офис Генпрокурора инициирует сбалансирование и усовершенствование Уголовного процессуального законодательства, чтобы избавиться от многочисленных коллизий, препятствующих более результативному расследованию и негативно влияющих на возможность сбора доказательств.