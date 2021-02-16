Приговор по расстрелам на Майдане может быть в этом году, – Венедиктова
Генпрокурор Ирина Венедиктова высказала обнадеживающее предположение, что виновных в расстреле майдановцев на Институтской смогут наказать уже в этом году. Кроме этого отметила: дела в этом направлении идут значительно лучше, чем в 2019 году.
Источник:Офис Генерального Прокурора
В прошлом году офис Генпрокурора, как сообщила Венедиктова, значительно активизировал следствие в процессах дел Майдана. При процессуальном руководстве прокуроров сообщено о подозрении 42 лицам – это втрое больше, чем в 2019 году.
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Одной из перспектив расследования этого года является вынесение приговоров по едва ли не самому важному делу – расстрелу Небесной Сотни.
Среди перспектив на этот год – завершение судебного разбирательства в суде первой инстанции по расстрелам на улице Институтской 20 февраля 2014 года. Учитывая периодичность судебных заседаний, мы имеем основания рассчитывать на приговор до конца 2021 года,
– отметила Венедиктова.
Что сделали по "делам Майдана" за последний год: комментарий Венедиктовой
По результатам рассмотрения ходатайств прокуроров в течение последнего года следователи:
- Избрали меры пресечения в виде содержания под стражей (заочно) в отношении 31 подозреваемого, из которых 25 – бывшие правоохранители, 4 – бывшие чиновники, 2 – гражданские лица.
- Специальное досудебное расследование осуществляют в отношении 10 бывших "беркутовцев".
- За два последних месяца суд предоставил разрешения на специальное досудебное расследование в отношении 6 бывших чиновников и 2 правоохранителей.
Заочное следствие разрешено в отношении:
- бывшего главы Службы безопасности Украины
- его первого заместителя – руководителя Антитеррористического центра при СБУ,
- Министра обороны Украины,
- Министра внутренних дел Украины и его заместителя,
- командующего Внутренних войск Министерства внутренних дел Украины
- Специальное досудебное расследование в отношении 2 человек, подозреваемых в похищении и пытках Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, а также умышленном убийстве Вербицкого, завершено.
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Суд над бывшим руководством Украины и "титушками"
В Генпрокуратуре отмечают: вскоре запланировано начало заочных судебных процессов в отношении бывшей власти Украины и "титушек", которые действовали по заказу. Но для этого нужно усовершенствовать законодательство.
Для этого нам чрезвычайно необходимо законодательно окончательно урегулировать процедуру заочного осуждения", чтобы четко определить процессуальную категорию международного розыска и иметь возможность применять институт специального досудебного расследования и судебного рассмотрения,
– рассказала генпрокурор.
Именно на этой неделе Верховная Рада должна рассмотреть законопроект №2164 по этому вопросу. Венедиктова попросила депутатов его поддержать.
Также офис Генпрокурора инициирует сбалансирование и усовершенствование Уголовного процессуального законодательства, чтобы избавиться от многочисленных коллизий, препятствующих более результативному расследованию и негативно влияющих на возможность сбора доказательств.
Что известно о делах Майдана?
Все преступления, совершенные во время Революции Достоинства, условно объединили в одно большое "дело Майдана". Она насчитывает 89 уголовных производств. В их рамках расследуют убийство 91 человека (78 митингующих и 13 силовиков).
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