Одно из резонансных ДТП, которое произошло в Харькове в 2020 году, было с участием экс-чиновника Юрия Санина. Он пьяным устроил тройное ДТП со многими пострадавшими. Впрочем, если Санина и наказали – это только формально.

Вероятно, дело Юрия Санина уже закрыли, а приговор он получит только на бумаге. О последствиях этого ДТП рассказал общественный активист из Харькова Дмитрий Пекшев в эфире программы "Ты смотри!" на 24 канале.

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Наказали ли Санина

По его словам, если Санин и получит наказание, то оно будет не финансовым. Его даже не лишили прав на управление, поскольку вышли все сроки.

Это будет просто формальное решение суда, где напишут, что он виноват. На этом все. А по срокам дело, скорее всего, уже закрыли, следовательно, нет санкций,

– отметил активист.

Справка. Юрий Санин – это бывший начальник департамента земельных ресурсов в Харьковском горсовете. Кроме того, он в свое время был советником экс-мера Харькова Геннадия Кернеса.

Экспертиза об опьянении

На месте ДТП Санин вел себя неадекватно, его видели пьяным. Но тогда полиция даже не зафиксировала его состояние и отпустила из больницы.

"Результатов экспертизы на состояние алкогольного опьянения вообще не было, поскольку это была авария с пострадавшими. Поэтому он должен был свидетельствовать в медучреждении, согласно инструкции, но полиция не проконтролировала, что он уклонился от проведения осмотра", – подчеркнул Пекшев.

Соответственно, как отметил эксперт, никаких материалов не собрали, протокола тоже не составили. И по состоянию на сейчас, его никак не наказали.

"Если ни у кого не было тяжелых телесных повреждений, то это даже не уголовное дело. А сроки по делу Санина вышли, пока документы передавали патрульным", – подытожил активист.

Видео с места ДТП на Победы в Харькове:

О всех деталях ДТП на Победы в Харькове – читайте по ссылке.

Смотрите полный выпуск программы "Ты смотри!" на 24 канале: