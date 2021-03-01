Глава МВД Арсен Аваков прокомментировал приговор Сергею Стерненко и протесты, вспыхнувшие после его объявления. Министр заявил, что ему "грустно" из-за того, что происходит.

Говоря о Стерненко, министр внутренних дел заявил, что не надо называть революционерами тех, кто придумал себе образ бунтаря.

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Аваков о Стерненко

Глава МВД согласился объяснить свою позицию касательно дела активиста и возмущения общества. Однако заметил, что не хочет выделять на это много времени.

"В чем его героизм? Возможно, он на фронте был? Возможно, был на Майдане в самые тяжелые моменты в 2013-2014 годах. Он появился уже на самом финише Майдана", – отметил Аваков.

Обратите внимание! Согласно данным в " Википедии", Стерненко находился на улице Грушевского во время массовых расстрелов 20 февраля 2014 года.

Аваков добавил, что Стерненко отличился на различных протестах с острой критикой. "Есть ли у него опыт хороших свершений? Не хочу верить лозунгам, маскам и мифам. Хочу видеть конкретику", – заявил он.

Министр также ответил на вопрос о том, почему Стерненко осудили на больший срок, чем виновных в смерти Екатерины Гандзюк. Он отметил, что, мол, нет идеальных людей и идеального общества.

Ни для кого не секрет, что судебная система у нас такая, какая есть. Возможно, именно это порождает кризис справедливости,

– прокомментировал Аваков.

Заметим, что чиновник также заверил, что он и президент Зеленский узнали о приговоре Сергею Стерненко только в день его оглашения.

Аваков о протестах

Комментируя протесты в поддержку одесского активиста, Аваков заявил, что не ожидал такого напряжения. И добавил, что если протест – в критической точке, то "на него нужно адекватно реагировать".

Кроме этого, чиновник предположил, что в Украине возможна ситуация, похожая на штурма Капитолия в Вашингтоне. Однако в таком случае, по словам Авакова, у власти "всегда есть запасной вариант".