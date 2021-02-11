В 1992 году в Молдове местные сепаратисты, с поддержкой российских военных, создали так называемую Приднестровскую республику. Псевдогосударство до сих пор непризнанное миром и существует как некий музей Советского Союза на левом берегу Днестра.

Источник: "Конфликты" на 24 канале

Сепаратистам удалось отсоединиться благодаря мощной военной поддержке России. Впрочем, она длительное время сохраняла "нейтралитет".

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История Приднестровья

Приднестровская молдавская республика остается непризнанным государством. Она существует как некий музей Советского Союза на левом берегу Днестра.



Приднестровье / Коллаж 24 канала

► В 1992 году Россия начала реализацию своего сценария по сохранению интересов в Молдавской СССР. События стали прекурсором того, что потом повторялось в Грузии во время отсоединения в Абхазии и Южной Осетии, а впоследствии и на Донбассе.

Уже в начале 1990-х стало понятным, что Советский Союз не удержать. По всем 15 республикам бушевали национально-патриотические движения, которые требовали еще большей демократии, а впоследствии и независимости. Среди них и Молдова, которая десятилетиями переходила из рук в руки от Румынии к России.

В то же время, благодаря своим людям, Кремль получил большое влияние на несколько районов по левой стороне Днестра. Местные коммунисты заявили о желании остаться в Союзе. Впоследствии эти земли получили и свое название – Приднестровье.

► В 1924 году в составе Украинской ССР была создана Молдавская Автономная ССР. А в 1940 году – Молдавская Советская Социалистическая Республика.

На левом берегу Днестра поселилось много этнических русских. Царский режим присылал сюда поселенцев – на них как раз и оперся советский режим в 1990-х. На них опиралась и кремлевская пропаганда, выставляя румын в негативном свете.

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Сожженные мосты

Свою инаковость "советские люди" традиционно очерчивали, занимая четкую пророссийскую позицию в вопросе языка. Чего не скажешь о жителях правобережья, для которых молдавский был родным, а его близость к румынским – естественной.



В Молдавской ССР приняли новый закон / Скриншот с видео

В 1990 году Верховный Совет Молдавской ССР утвердил государственный флаг, цвета которого соответствуют краскам румынского. Пророссийски настроенных приднестровцев это заставило выходить на улицы и кричать о притеснениях националистов и "румынских бандеровцах". Усиливали их позиции экономично-промышленные рычаги давления.

14 русская армия

Настоящим Троянским конем стали части 14-й российской армии, которые дислоцировались в Приднестровье, под командованием генерала Александра Лебедя.



Александр Лебедь / Фото из "Википедии"

27 августа 1991 года Молдова официально провозгласила независимость. За 2 дня до этого на левом берегу успели создать так называемую Приднестровскую Молдавскую ССР (впоследствии переименованную в Приднестровскую Молдавскую Республику) со столицей в Тирасполе. Ее президентом объявлен – Игорь Смирнов, россиянин по происхождению.



Игорь Смирнов / Фото Image Forum

Щитом и оружием сепаратистской республики просят быть бойцы 14-й армии. Хорошо вооруженные и организованные российские военные заняли правительственные здания и за день вытеснили из Приднестровья представителей центральной власти. Москва сначала отмалчивается, а потом даже уверяет, что не знает никаких приднестровцев и в деле их домашнего конфликта сохраняет нейтралитет.

► Весной 1992 года противостояние перешло в открытую войну. В ночь с первого на 2 марта неизвестные обстреляли машину с приднестровскими милиционерами из города Дубоссары, которые ехали на ложный вызов. Сепаратисты обвинили в инциденте молдаван с правого берега. Начались активные перестрелки. Столкновения с применением стрелкового оружия перекинулись на окрестные села Кочиеры, Коржево, Роги.

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По воспоминаниям очевидцев, квазигосударство было охвачено массовой истерией. Политолог Оазу Нантой, который тогда был советником президента Молдовы по вопросам нацменьшинств, называет тогдашнее состояние приднестровцев коллективным психозом.

Сейчас это представить невозможно. Но тогда матери были готовы отправлять своих сыновей убивать и умирать, только бы на следующий день не проснуться в Румынии,

– рассказал политолог Оазу Нантой

Самый кровавый эпизод

Самым кровавым эпизодом приднестровского конфликта стали бои за Бендеры. Это один из старейших городов Молдовы. 9 июня к Бендерам подступили 4 батальона национальной армии Молдовы. Вместе с силами МВД (карабинерами и спецназовцами) они должны были вернуть город под контроль официального Кишинева.

На стороне квазиреспублики воевали опытные бойцы 14-й русской армии. В армии сепаратистов были приднестровские силовики, которые повелись на российскую пропаганду и добровольцы, которые видели новый конфликт как окно возможностей.



Юрий Костенко / Скриншот с видео

Поддержать молдавских сепаратистов прибыли ряженые представители донского и кубанского казачества. А еще на стороне отступников были представители УНА – УНСО. Ожесточенные бои шли за мост через Днестр, который открывал путь на столицу псевдогосударства – Тирасполь.

Разгромить силы "раскольников" вооруженные силы Молдовы пытались, в частности, благодаря авиации. С этой задачей они не справились, как и не справились в целом с миссией отбить Бендеры. Коммунисты и пророссийские боевики закрепились на левом берегу Днестра.

► 21 июля удалось объявить перемирие. В тот день президенты Молдовы и РФ – Мирча Снегур и Борис Ельцин в присутствии лидера ПМР Игоря Смирнова подписали Соглашение, согласно которому признавали территориальную целостность Молдовы и "право Приднестровья самостоятельно решать собственную судьбу".

Справка. В течение 4 месяцев вооруженного противостояния погибло 1200 человек. Еще 2,5 тысячи получили ранения. Покинуть родные дома в Приднестровье были вынуждены 25 тысяч переселенцев.

Что сейчас с так называемой ПМР: последствия

Самопровозглашенную ПМР не признало ни одно государство ООН . Согласно Конституции Молдовы эти земли принадлежат ей, однако де-факто они не подконтрольны официальному Кишиневу.

. Согласно Конституции Молдовы эти земли принадлежат ей, однако де-факто они не подконтрольны официальному Кишиневу. На территории квазигосударства проживают почти полмиллиона человек, которые говорят на трех языках – русском, украинском и молдавском.

Они пользуются собственной валютой – российским рублем.

У них есть свои паспорта, внешне очень похожие на советские, но за пределами ПМР – это обычный кусок бумаги.

В республике разрушено сельское хозяйство.

Бюджет Приднестровья полностью зависит от дотаций Москвы, что укрепляет рычаги влияния Кремля на этих территориях.

Левый берег Днестра – некий заповедник Советского Союза с бюстами Ленина и пафосными лозунгами о единстве с Россией. Это серая зона, где процветают коррупция и контрабанда.

Сейчас все прекрасно понимают, что это не внутренний конфликт и не между людьми с левого и правого берега – это искусственно замороженный конфликт, который с одной стороны является инструментом геополитических амбиций России, а с другой – инструмент для зарабатывания грязных денег,

– политолог Оазу Нантой.

Несмотря на то, что приднестровцы ценой крови отделились от Молдовы, они не разрывают с ней экономически-политических связей.

С 2016 года ПМР пользуется тем же беспошлинным коридором с ЕС, что и Молдова. Благодаря соглашению официального Кишинева об ассоциации с Евросоюзом в 2014 году.

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Больше об истории Приднестровья – смотрите в видео программы.