Правоохранители расследуют причины пожара, который вспыхнул в инфекционной больнице в Запорожье. В результате трагедии пострадали 6 пациентов и 2 медицинских работника. 4 человека погибли.

Источник: Интерфакс-Украина

Правоохранители проверяют несколько версий, что могло повлечь жуткий пожар. В частности – не исключают, что мог быть поджог.

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Какие еще версии рассматривает следствие:

возможные нарушения пожарной безопасности;

техники безопасности при работе с оборудованием;

неисправность медицинского оборудования.

В ближайшее время должны провести все необходимые экспертизы, по их результатам правоохранители совместно с ГСЧС установят причины трагедии.

Заметим, что полиция начала следственные действия в уголовном производстве о нарушении требований пожарной безопасности, установленных законодательством.

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