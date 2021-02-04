Причина пожара в больнице Запорожья: какие версии рассматривает полиция
Правоохранители расследуют причины пожара, который вспыхнул в инфекционной больнице в Запорожье. В результате трагедии пострадали 6 пациентов и 2 медицинских работника. 4 человека погибли.
Источник: Интерфакс-Украина
Правоохранители проверяют несколько версий, что могло повлечь жуткий пожар. В частности – не исключают, что мог быть поджог.
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Какие еще версии рассматривает следствие:
- возможные нарушения пожарной безопасности;
- техники безопасности при работе с оборудованием;
- неисправность медицинского оборудования.
В ближайшее время должны провести все необходимые экспертизы, по их результатам правоохранители совместно с ГСЧС установят причины трагедии.
Заметим, что полиция начала следственные действия в уголовном производстве о нарушении требований пожарной безопасности, установленных законодательством.
Пожар в больнице Запорожья: основное
- В ночь на 4 февраля в реанимационном отделении Запорожской областной инфекционной больницы произошел пожар.
- Возгорание началось около полуночи в одной из палат на первом этаже. Спасатели выносили оттуда пациентов на руках.
- Не обошлось без жертв. Погибли 3 пациента и молодая врач. Их семьям пообещали выплатить по 50 тысяч гривен.
- Глава Минздрава Максим Степанов посетил место трагедии. По его словам, спасти погибших было "практически невозможно".
- Правоохранители уже задержали ответственного за противопожарную безопасность в больнице, где произошла трагедия.
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