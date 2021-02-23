Детективы Национального антикоррупционного бюро проверяют причастность чиновников Нацбанка к выводу денег из "Приватбанка". Сейчас по делу собирают доказательства.

Бюро проводит досудебное расследование по делу "Приватбанка". О проверке чиновников НБУ заявил руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Скоморов.

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По словам Скороморова, есть значительное количество эпизодов преступной деятельности, которую сейчас проверяют. Детектив рассказал, что собирают доказательства и выполняют запросы о международной правовой помощи.

Важно! Трем бывшим топменеджерам "Приватбанка" сообщили о подозрении в растрате денег банка. В аэропорту 22 февраля задержали бывшего первого заместителя председателя правления "Приватбанка" Владимира Яценко. Кроме того, по данным 24 канала, подозреваемым является экс-чиновники Александр Дубилет и Елена Бычихина.

Вывод денег из "Приватбанка": что известно