Причастны ли чиновники НБУ к делу "Приватбанка": НАБУ проверяет
Детективы Национального антикоррупционного бюро проверяют причастность чиновников Нацбанка к выводу денег из "Приватбанка". Сейчас по делу собирают доказательства.
Источник:НАБУ
Бюро проводит досудебное расследование по делу "Приватбанка". О проверке чиновников НБУ заявил руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Скоморов.
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По словам Скороморова, есть значительное количество эпизодов преступной деятельности, которую сейчас проверяют. Детектив рассказал, что собирают доказательства и выполняют запросы о международной правовой помощи.
Вывод денег из "Приватбанка": что известно
- Еще до того как "Приватбанк" признали неплатежеспособным, подозреваемые разработали план, чтобы вывести из него деньги.
- Планировали начислить и выплатить дополнительное вознаграждение – индексированную комиссию в связи с ростом курса гривны к доллару в пользу связанного с банком юридического лица.
- В то же время в договорах вознаграждение не предусматривалось. К тому же для такой цели подделали документы.
- Сумма растраты достигла 136,89 миллиона гривен.
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