Сутки 30 января на Донбассе показались особенно тяжелыми. В районе Операции объединенных сил боевики 4 раза нарушили перемирие. Есть раненые.

Источник: ООС

Кроме того, в больнице умер украинский военный Роман Дзюбенко, которого ранее ранил снайпер.

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Где было неспокойно

Неподалеку Новомихайловки российские наемники прицельно обстреляли позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Двое военнослужащих получили ранения . Воинов госпитализировали, им оказывается медицинская помощь.

. Воинов госпитализировали, им оказывается медицинская помощь. В пригороде Авдеевки оккупанты несколько раз стреляли из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Золотого-4 боевики применяли автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также – стрелковое оружие.

Военным Вооруженных сил пришлось отвечать на обстрелы оккупантов, поэтому они открыли огонь.

К слову, за сутки саперы ГСЧС разминировали почти 6 гектаров территории и передали на уничтожение 271 потенциальную взрывчатку.

Обратите внимание! В течение суток 29 января боевики тоже нарушали перемирие. Они запустили над позициями украинских защитников беспилотник, сбросив снаряд ВОГ-17. Двое наших военных получили осколочные ранения.