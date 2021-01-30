Прицельные обстрелы и раненые военные: детали о тяжелых сутках на Донбассе
Сутки 30 января на Донбассе показались особенно тяжелыми. В районе Операции объединенных сил боевики 4 раза нарушили перемирие. Есть раненые.
Источник: ООС
Кроме того, в больнице умер украинский военный Роман Дзюбенко, которого ранее ранил снайпер.
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Где было неспокойно
- Неподалеку Новомихайловки российские наемники прицельно обстреляли позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Двое военнослужащих получили ранения. Воинов госпитализировали, им оказывается медицинская помощь.
- В пригороде Авдеевки оккупанты несколько раз стреляли из станковых противотанковых гранатометов.
- Вблизи Золотого-4 боевики применяли автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также – стрелковое оружие.
Военным Вооруженных сил пришлось отвечать на обстрелы оккупантов, поэтому они открыли огонь.
К слову, за сутки саперы ГСЧС разминировали почти 6 гектаров территории и передали на уничтожение 271 потенциальную взрывчатку.
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