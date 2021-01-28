Приближает Украину к европейскому сообществу, – Зеленский о реформе СБУ
Владимир Зеленский назвал предварительно одобренную реформу Службы безопасности Украины важным шагом страны к европейскому сообществу.
Источник: Офис Президента
Реформа СБУ поможет обеспечить путь либерализации экономики и облегчения ведения бизнеса в Украине.
Актуально Рада предварительно одобрила реформу СБУ: что может измениться
Принятие этого законопроекта приближает Украину к европейскому сообществу. Это важный шаг в реформировании Службы безопасности, когда государство движется вперед,
– отметил Зеленский.
Реформа СБУ: что известно
28 января Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о реформе СБУ.
"За" проголосовали 285 народных избранников.
Если реформу проведут, Служба безопасности Украины будет осуществлять:
- контрразведывательную деятельность;
- управление рисками государственной безопасности;
- оперативно-розыскную деятельность;
- деятельность по обеспечению охраны государственной тайны;
- досудебное расследование уголовных правонарушений, подготовку или совершение которых представляет угрозу государственной безопасности.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter