Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко заявил, что не уйдет с поста, пока Верховная Рада не назначит другого человека. Он объяснил это обязательствами к государству.

Министров назначает Верховная Рада, а заместителей и исполняющих обязанности – Кабмин.

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Я сейчас и.о. остаюсь, потому что я выполняю фактически обязанности министра. Другого министра нет. Это все же ответственная должность. И положил на меня обязанности Кабмин, кого-то другого должен назначить Кабмин. Я не могу просто собрать вещи и уйти, даже если очень хочется,

– объяснил Витренко.

Политик заявил, что не будет оставаться первым заместителем, если правительство назначит министром другого.

Почему Витренко не министр

В Верховной Раде кандидатуру Юрия Витренко на должность министра энергетики выдвигали дважды:

17 декабря 2020 года Верховная Рада не назначила Витренко главой Минэнергетики. Кандидатуру поддержали лишь 186 нардепов из 226 необходимых.

Вторая попытка голосования в Раде произошла 28 января 2021 года. И тоже стала провальной.

Для меня, честно говоря, было таким сюрпризом, что меня рекомендует фракция, которая имеет монобольшинство в парламенте, и у них там 240 с чем-то депутатов, а потом меня не назначают 2 раза,

– объяснил он.

По словам временного главы Минэнергетики, должность для него не важна. Он пришел, чтобы "помочь государству".

Ранее политик заявлял, что уйдет в бизнес и покинет Минэнергетики, если в Раде будет второе фиаско с назначением. Но передумал.

В партии "Слуга народа" рассматривают возможность третьей попытки выдвижения Юрия Витренко на должность вице-премьера.