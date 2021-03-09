9 марта 2021 года отмечают 207 годовщину со дня рождения выдающегося украинского поэта и художника.

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Творчество и жизненная позиция Тараса Шевченко всегда соединяли украинцев вокруг борьбы за ценности свободы и справедливости. Его Завет прошел сквозь века и продолжает оставаться актуальным в наши дни,

– сказал президент.

Обратите внимание! Ежегодно в Украине 9 марта отмечают день рождения Шевченко. Несмотря на то, что великий художник жил 200 лет назад, он стал символом Революции Достоинства. Строки поэта становились лозунгами, а его стихи декламировали Герои Небесной Сотни.

Кстати, в мире существует почти 1 400 памятников Шевченко. Писатель не теряет популярности и сейчас. Так, в 2020 году он был в топ 10 поисковых запросов Википедии.