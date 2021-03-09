Президентская пара почтила память Тараса Шевченко
Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская 9 марта почтили память Тараса Шевченко. Они возложили цветы к памятнику выдающемуся Кобзарю в Киеве.
Источник:Офис Президента
Зеленские почтили память поэта
9 марта 2021 года отмечают 207 годовщину со дня рождения выдающегося украинского поэта и художника.
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Творчество и жизненная позиция Тараса Шевченко всегда соединяли украинцев вокруг борьбы за ценности свободы и справедливости. Его Завет прошел сквозь века и продолжает оставаться актуальным в наши дни,
– сказал президент.
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