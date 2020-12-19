Чилийского президента Себастьяна Пиньера оштрафовали на 2,5 миллиона песо, что составляет почти 3,5 тысячи долларов. Такой штраф главе государства выписали за нарушение масочного режима в общественном месте.

Интересно, что о правонарушениях президент Пиньера заявил сам. Об этом в твиттере информирует Министерство здравоохранения региона Вальпараисо.

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Что известно о нарушениях

Ранее в Сети появилось фото, на котором президент Чили позирует для селфи рядом с незнакомой девушкой на пляже без маски. Фотография вызвала широкий резонанс.



Президент Чили сфотографировался без маски и нарушил масочный режим / Фото LOUIS PATRICK

Кого еще штрафовали за нарушение карантинных ограничений

Из-за неправильного ношения маски экс-президента Чехии Вацлава Клауса оштрафовали на 3 тысячи крон (около 3,3 тысячи гривен). Маска не прикрывала рот и нос.

На 17 тысяч гривен суд оштрафовал главу Офиса президента Андрея Ермака и главного санитарного врача Виктора Ляшко, а также других чиновников, за то, что они вместе с президентом Зеленским пили кофе в одном из кафе Хмельницкого.

Бывшая руководительница Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе была оштрафована в Тбилиси на 600 долларов за нарушение ограничения на передвижение в ночное время.

Какая эпидемситуация в Чили

С начала пандемии коронавируса в стране зафиксировали 581 тысячу случаев заражения. В то же время за этот период полностью выздоровели 552 тысячи человек. Побороть болезнь, к сожалению, не смог 16 051 чилиец.

Обратите внимание! Вслед за Украиной Чили также решила испытать такой способ борьбы с коронавирусом, как карантин выходного дня. Избирательный карантин, который продлится только в выходные, будет действовать в столице южноамериканского государства – Сантьяго.