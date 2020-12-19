За нарушение масочного режима президент Чили оплатит 3,5 тысячи долларов штрафа
Чилийского президента Себастьяна Пиньера оштрафовали на 2,5 миллиона песо, что составляет почти 3,5 тысячи долларов. Такой штраф главе государства выписали за нарушение масочного режима в общественном месте.
Интересно, что о правонарушениях президент Пиньера заявил сам. Об этом в твиттере информирует Министерство здравоохранения региона Вальпараисо.
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Что известно о нарушениях
Ранее в Сети появилось фото, на котором президент Чили позирует для селфи рядом с незнакомой девушкой на пляже без маски. Фотография вызвала широкий резонанс.
Президент Чили сфотографировался без маски и нарушил масочный режим / Фото LOUIS PATRICK
Кого еще штрафовали за нарушение карантинных ограничений
- Из-за неправильного ношения маски экс-президента Чехии Вацлава Клауса оштрафовали на 3 тысячи крон (около 3,3 тысячи гривен). Маска не прикрывала рот и нос.
- На 17 тысяч гривен суд оштрафовал главу Офиса президента Андрея Ермака и главного санитарного врача Виктора Ляшко, а также других чиновников, за то, что они вместе с президентом Зеленским пили кофе в одном из кафе Хмельницкого.
- Бывшая руководительница Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе была оштрафована в Тбилиси на 600 долларов за нарушение ограничения на передвижение в ночное время.
Какая эпидемситуация в Чили
С начала пандемии коронавируса в стране зафиксировали 581 тысячу случаев заражения. В то же время за этот период полностью выздоровели 552 тысячи человек. Побороть болезнь, к сожалению, не смог 16 051 чилиец.
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