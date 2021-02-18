Санкції проти проросійських каналів ZIK, "NewsOne" та "112 Україна" ввели тому, що вони перестали бути інформаційними. ЗМІ перетворилися на ретранслятор російської пропаганди.

Про те, чому президент Володимир Зеленський ввів санкції проти каналів, які належать соратнику Віктора Медведука Тарасу Козаку, розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Подоляк про медведчуківські канали

Ми перебуваємо у стані війни. Це передбачає контрпропаганду, зокрема інструментального впливу. Якщо ви не можете обсягом грошей або обсягом мовлення перекрити дії ворожої пропаганди, ретрансляторами якої стали 3 канали, ви маєте право, використовувати інструментальні методи,

– пояснив чиновник.

Він підкреслив, що такі методи використовували для захисту територіальної цілісності України.

Чому Зеленський чекав на запровадження санкцій 2 роки

За словами Подоляка, Зеленський намагався переформатувати політичний простір держави "через м'яку діалогову форму".

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"Виявилося, що в Україні опоненти або "соратники" вважають, що діалогова форма не потрібна, що їм потрібен батіг і пряник. При цьому вони починають нахабніти", – наголосив радник голови ОП.

Тому Зеленський у певний момент зрозумів, що "йти м'яким шляхом і з'єднати ці дороги – це не працює. Потрібно дуже жорстко йти і говорити: хлопці, ось є правила, у їхніх межах них все можливо, якщо ви хочете за них вийти, то держава буде дуже жорстко реагувати".

Зверніть увагу! Президент ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про санкції проти каналів 2 лютого. Тоді ж ZIK, NewsOne та "112 Україна" припинили своє мовлення. За словами нардепа Олександра Лозинського, у журналістів цих ЗМІ вже забрали акредитацію у Верховну Раду. Більше про блокування каналів – читайте тут.