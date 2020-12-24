Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым по западному обряду. Глава государства пожелал мира и согласия, а также заявил, что в год тяжелых испытаний должно победить добро и милосердие.

Добро и милосердие должно победить в год испытаний, – президент

В видеоприветствии глава государства выразил надежду, что добро и милосердие должно победить в год, наполненный тяжелыми испытаниями. Об этом сообщает 24 канал.

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Мы держим дистанцию, но не отказываемся друг от друга, носим маски, но хотим видеть улыбки на лице наших родителей, наших любимых, наших детей, нашей Украины,

– сказал Зеленский.

Именно рождение Сына Божьего подарило людям надежду на спасение. Поэтому, подчеркнул президент, она должна наполнить сердца украинцев. Зеленский также пожелал, чтобы на украинскую землю пришел мир и процветание.

"Желаю всем веселых, теплых, вкусных, а главное – здоровых рождественских праздников!"– завершил поздравление президент.

Смотрите видео поздравления президента Владимира Зеленского: