Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым: видео
Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым по западному обряду. Глава государства пожелал мира и согласия, а также заявил, что в год тяжелых испытаний должно победить добро и милосердие.
Добро и милосердие должно победить в год испытаний, – президент
В видеоприветствии глава государства выразил надежду, что добро и милосердие должно победить в год, наполненный тяжелыми испытаниями. Об этом сообщает 24 канал.
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Мы держим дистанцию, но не отказываемся друг от друга, носим маски, но хотим видеть улыбки на лице наших родителей, наших любимых, наших детей, нашей Украины,
– сказал Зеленский.
Именно рождение Сына Божьего подарило людям надежду на спасение. Поэтому, подчеркнул президент, она должна наполнить сердца украинцев. Зеленский также пожелал, чтобы на украинскую землю пришел мир и процветание.
"Желаю всем веселых, теплых, вкусных, а главное – здоровых рождественских праздников!"– завершил поздравление президент.
Смотрите видео поздравления президента Владимира Зеленского:
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