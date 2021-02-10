Глава государства Владимир Зеленский подписал закон, который устраняет расхождения в вопросе назначения и увольнения членов Наблюдательного совета "Общественного".

Президент подписал закон, касающийся членов Наблюдательного совета Общественного вещателя, сегодня, 10 февраля. Верхована Рада приняла этот закон еще 2 февраля 2021 года.

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Документ устраняет коллизию в процедурах назначения и увольнения членов Наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.

Что предусматривает закон

Отныне срок полномочий членов Наблюдательного совета НСТУ составляет 5 лет с момента официального обнародования соответствующего решения.

Участников наблюдательного совета НСТУ выдвигают от партии или группы. Если он досрочно завершает свои полномочия, а политическое формирование еще активно, то они принимают решение о делегировании нового члена Наблюдательного совета до конца основного срока.

Депутатские фракции или группы не могут избирать членов Наблюдательного совета "Общественного", если до проведения выборов нового состава Верховной Рады Украины осталось менее 180 дней.

Обратите внимание! Верховная Рада также планирует реформировать Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.