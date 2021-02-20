Мы не имеем права забыть имена погибших, – президент Зеленский почтил подвиг Небесной Сотни
Президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленой почтили День памяти Героев Небесной Сотни. Глава государства и первая леди установили лампадки у креста, где погибли активисты Майдана.
Источник:Офис Президента
Президент отметил, каждое имя того, кто отдал жизнь во время Революции Достоинства, должен отметиться в памяти.
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Мы не имеем права забыть имена всех погибших на Майдане. Мы не имеем права не узнать имена всех виновных в этом. Мы не имеем права не построить именно ту страну, за которую они отдали свои жизни. Вечная память всем, кто погиб за будущее Украины!,
– подчеркнул Зеленский.
Супруги также ударили в колокол достоинства. 20 февраля он будет звонить еще много раз – за каждым из героев, погибших на Майдане. Его изготовили по поручению президента.
Колокол будет звучать в память каждого из героев
На колоколе есть надпись: "Слава Украине! Небесной сотне слава!". В будущем на этом месте планируют создать Национальный мемориал Героев Небесной Сотни.
Смотрите фото с чествования памяти Героев Небесной Сотни:
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