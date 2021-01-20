Президент Владимир Зеленский принял участие в церемонии чествования памяти погибших украинских военных. Речь идет о защитниках, отдавших жизнь именно 20 января в 2015 – 2020 годах.

Объявили фамилию 51 украинского героя

Мероприятие состоялось у здания Министерства обороны. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента.

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Объявили 51 фамилию погибшего героя, 48 из которых не вернулись из обороны Донецкого аэропорта. После каждого имени, которое звучало, почетный караул бил в колокол и салютировал из стрелкового оружия.

Глава государства возложил цветы памятного колокола и поговорил с родными павших.

Украинские воины на фронте ежедневно доказывают, что ни вооруженные провокации противника, ни лютые морозы не заставят их отступить со своей земли. Каждый день мы благодарим их за мирное небо над нашими городами и селами и вспоминаем имена тех, кто погиб, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины,

– подчеркнул Зеленский.

Президент пожелал, чтобы в Украине наконец воцарился мир, а также, чтобы количество тех фамилий, которые объявили возле памятного колокола, не увеличивалось.

Кто еще принял участие в церемонии чествования

В церемонии памяти также приняли участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, министр обороны Андрей Таран и главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

Смотрите фото с церемонии возле Минобороны:

Обратите внимание! 16 января в Украине отмечали День памяти киборгов – защитников Донецкого аэропорта. Оборона объекта длилась 242 дня и стоила жизни около сотни украинских героев.