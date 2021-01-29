Сейчас и более ста лет назад угроза одинакова, – президент почтил память Героев Крут
Президент Владимир Зеленский принял участие в церемонии чествования памяти Героев Крут. 103 года назад несколько сотен курсантов и казаков "Вольного казачества" столкнулись в смертельном бою с в разы более многочисленным войском Красной гвардии.
Источник: официальное представительство президента Украины
Память погибших смельчаков почтили минутой молчания.
Важно День памяти Героев Крут: история боя и судьбы участников
После этого прозвучал гимн Украины, а воины почетного караула отсалютовали из оружия.
Для Украины теперь и более ста лет назад угроза одинакова. Защитники государства выполняли в бою под Крутами по сути ту же задачу, что и сейчас военные под Марьинкой. Хотя условия неодинаковы – мы же теперь действительно крепче. Наши мечты уже немного другие, потому что имеем многое из того, о чем в 1918-м предыдущие поколения и думать не смели,
– сказал президент.
Глава государства призвал сегодня, в трудное время противостояния, не забывать о той искренности, с которой защищают Украину, как тогда под Крутами, так и сейчас – на Донбассе.
Также в церемонии приняли участие глава правительства Денис Шмыгаль, спикер Дмитрий Разумков, глава Офиса Президента Андрей Ермак.
Смотрите фото с церемонии чествования:
Коротко о бое под Крутами:
- Противостояние состоялось 29 января 1918 года у железнодорожной станции Круты.
- Украинские силы насчитывали менее тысячи человек и состояли из старшин и курсантов старшин и курсантов 1-й Киевской военной школы мне Хмельницкого, студентов первой сотни Студенческого куреня и добровольцев из Вольного казачества.
- Им противостояли около 6 тысяч большевиков.
- Украинским частям пришлось отступать на поезде.
- Украинцы потеряли от 80 до 100 героев.
- Потери противника значительно больше – несколько сотен.
- Тех украинских студентов, которые попали в плен, пытали, а потом убили.
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