Президент Владимир Зеленский принял участие в церемонии чествования памяти Героев Крут. 103 года назад несколько сотен курсантов и казаков "Вольного казачества" столкнулись в смертельном бою с в разы более многочисленным войском Красной гвардии.

Источник: официальное представительство президента Украины

Память погибших смельчаков почтили минутой молчания.

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После этого прозвучал гимн Украины, а воины почетного караула отсалютовали из оружия.

Для Украины теперь и более ста лет назад угроза одинакова. Защитники государства выполняли в бою под Крутами по сути ту же задачу, что и сейчас военные под Марьинкой. Хотя условия неодинаковы – мы же теперь действительно крепче. Наши мечты уже немного другие, потому что имеем многое из того, о чем в 1918-м предыдущие поколения и думать не смели,

– сказал президент.

Глава государства призвал сегодня, в трудное время противостояния, не забывать о той искренности, с которой защищают Украину, как тогда под Крутами, так и сейчас – на Донбассе.

Также в церемонии приняли участие глава правительства Денис Шмыгаль, спикер Дмитрий Разумков, глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Обратите внимание! Также президент установил лампаду на могилах Героя Украины Александра Клитинского, что погиб в Доме профсоюзов во время Революции Достоинства, и погибшего под Иловайском кавалера ордена Даниила Галицкого Маркияна Паславского.

Смотрите фото с церемонии чествования:

Коротко о бое под Крутами: