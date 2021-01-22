Президент требует изменить подход к уходу за пожилыми людьми: результаты совещания в Харькове
В Харькове президент Зеленский провел совещание по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Глава государства настаивает на изменении подхода к уходу за пожилыми людьми, чтобы трагедия, похожая на пожар в доме престарелых, не повторилась.
Президент призвал наказать виновных
Зеленский подчеркнул, что виновные в смертельном пожаре должны быть наказаны. Об этом информирует пресс-служба главы государства.
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Когда 15 человек погибает, кроме системных проблем, всегда есть ответственные,
– сказал Зеленский.
Задержанным готовят сообщение о подозрении
Сейчас всем 4 задержанных готовят сообщение о подозрении и будут избирать меру пресечения. Как выяснила правительственная комиссия, данных о заведении, в котором погибли 15 человек, не было в департаменте социальной защиты.
Для учреждений, где находятся лица пожилого возраста и лица с инвалидностью, законом установлены четкие критерии и требования к функционированию. Минсоцполитики займется выявлением заведений, сведения о которых отсутствуют в реестре поставщиков социальных услуг,
– подчеркнул министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.
По словам представителей полиции в самом Харькове и на территории области обнаружили еще 32 заведения, которые работали нелегально. В них находились 72 наркозависимых и 216 пожилых людей. В коммунальных заведениях, куда их можно переместить, нашли 136 мест.
На совещании предложили создать реестр подобных заведений
На совещании у президента отметили, что нужно подготовить законодательную базу, которая разъяснит, как должны предоставлять разрешения на деятельность подобных заведений.
Надо, чтобы мы нашли все объекты по всей стране, проконтролировали, и чтобы мы ни один из объектов не закрыли, пока не найдем выход. Надо обязательно создать реестр и сайт со всеми такими заведениями, чтобы каждый человек мог видеть всю нужную информацию,
– отметил Владимир Зеленский.
Сейчас займутся проверкой противопожарных систем всех заведений, где находятся незащищенные категории граждан.
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Главное о пожаре в доме престарелых в Харькове
- Дом престарелых в Харькове загорелся 21 января.
- На время пожара там находились 33 человека. Из них 15 – погибли.
- Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с электрообогревателями.
- Поскольку заведение действовало незаконно, то уже задержали владельца здания, арендатора и его жену, а также администратора.
- Из-за трагедии в Харьков прибыл президент Зеленский.
- 22 января в Харькове объявили траур. Общенациональный траур – 23 января.
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