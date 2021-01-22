В Харькове президент Зеленский провел совещание по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Глава государства настаивает на изменении подхода к уходу за пожилыми людьми, чтобы трагедия, похожая на пожар в доме престарелых, не повторилась.

Президент призвал наказать виновных

Зеленский подчеркнул, что виновные в смертельном пожаре должны быть наказаны. Об этом информирует пресс-служба главы государства.

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Когда 15 человек погибает, кроме системных проблем, всегда есть ответственные,

– сказал Зеленский.

Задержанным готовят сообщение о подозрении

Сейчас всем 4 задержанных готовят сообщение о подозрении и будут избирать меру пресечения. Как выяснила правительственная комиссия, данных о заведении, в котором погибли 15 человек, не было в департаменте социальной защиты.

Для учреждений, где находятся лица пожилого возраста и лица с инвалидностью, законом установлены четкие критерии и требования к функционированию. Минсоцполитики займется выявлением заведений, сведения о которых отсутствуют в реестре поставщиков социальных услуг,

– подчеркнул министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

По словам представителей полиции в самом Харькове и на территории области обнаружили еще 32 заведения, которые работали нелегально. В них находились 72 наркозависимых и 216 пожилых людей. В коммунальных заведениях, куда их можно переместить, нашли 136 мест.

На совещании предложили создать реестр подобных заведений

На совещании у президента отметили, что нужно подготовить законодательную базу, которая разъяснит, как должны предоставлять разрешения на деятельность подобных заведений.

Надо, чтобы мы нашли все объекты по всей стране, проконтролировали, и чтобы мы ни один из объектов не закрыли, пока не найдем выход. Надо обязательно создать реестр и сайт со всеми такими заведениями, чтобы каждый человек мог видеть всю нужную информацию,

– отметил Владимир Зеленский.

Сейчас займутся проверкой противопожарных систем всех заведений, где находятся незащищенные категории граждан.

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