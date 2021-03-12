Президент Владимир Зеленский образовал Консультативный совет по вопросам обеспечения гарантий прав и основополагающих свобод лиц, принимавших участие в защите Украины. Новосозданный орган будет заниматься проблемами украинских защитников, в частности, которые связаны с законодательством.

Соответствующий указ глава государства подписал 12 марта. Решение о создании совещательного органа приняли из-за роста социального напряжения.

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Защитники могут стать жертвами несовершенного законодательства

Речь идет, прежде всего, о рассмотрении уголовных производств и судебных решений в отношении защитников Украины.

С начала российской вооруженной агрессии защищать Украину пошли тысячи добровольцев. Некоторые из них стали жертвами несовершенного украинского законодательства – сотни добровольцев оказались за решеткой и были осуждены за военные преступления по законам мирного времени,

– сказано в сообщении Офиса Президента.

Рада будет анализировать и консультировать по материалам дел

У Зеленского отметили, что известны примеры, когда за выполнение служебных обязанностей человека пытались осудить на 10 лет заключения. Поэтому необходим орган, который дополнительно будет изучать и анализировать материалы.

Обратите внимание! Консультативный совет возглавила Алена Вербицкая. В состав органа будут входить нардепы, представители исполнительной власти, оборонных ведомств, правозащитники, общественные деятели. Также к работе могут привлекать международные, правительственные и неправительственные организации.