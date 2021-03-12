Президент создал Консультативный совет для обеспечения прав защитников
Президент Владимир Зеленский образовал Консультативный совет по вопросам обеспечения гарантий прав и основополагающих свобод лиц, принимавших участие в защите Украины. Новосозданный орган будет заниматься проблемами украинских защитников, в частности, которые связаны с законодательством.
Источник:Офис Президента
Соответствующий указ глава государства подписал 12 марта. Решение о создании совещательного органа приняли из-за роста социального напряжения.
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Защитники могут стать жертвами несовершенного законодательства
Речь идет, прежде всего, о рассмотрении уголовных производств и судебных решений в отношении защитников Украины.
С начала российской вооруженной агрессии защищать Украину пошли тысячи добровольцев. Некоторые из них стали жертвами несовершенного украинского законодательства – сотни добровольцев оказались за решеткой и были осуждены за военные преступления по законам мирного времени,
– сказано в сообщении Офиса Президента.
Рада будет анализировать и консультировать по материалам дел
У Зеленского отметили, что известны примеры, когда за выполнение служебных обязанностей человека пытались осудить на 10 лет заключения. Поэтому необходим орган, который дополнительно будет изучать и анализировать материалы.
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