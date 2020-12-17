Пока в оккупированном Крыму придумывают новые способы, как решить проблемы с водоснабжением для населения, глава Кремля излучает оптимизм. По словам Владимира Путина, пресной воды на полуострове вполне достаточно.

В проблемах Путин обвинил советскую и украинскую власть

Все проблемы с водой в оккупированном Крыму якобы связаны с предыдущей властью. Об этом Путин сообщил на итоговой пресс-конференции, передает 24 канал.

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Глава Кремля уверен, что раньше на полуострове не занимались развитием инфраструктуры. Ведь запасов пресной воды, как утверждает Путин, вполне достаточно.

Просто этим и в советское время, тем более во времена, когда Крым входил в состав Украины, не занимались. Сегодня эти работы ведутся широко, одним из направлений было опреснение. Думаю, это будет точечно, для широкого применения это неэффективно,

– отметил Путин.

Президент России убежден, что в прилегающей к Крыму акватории Азовского моря, под землей могут быть большие запасы пресной воды. На деньгах для решения проблем пообещали не экономить.

Главное о проблемах с водой в оккупированном Крыму

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с островом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической.

На территории Крыма возникло засоление почвы. Это связано с тем, что оккупанты пополняют запасы воды из водохранилищ естественного стока и подземных источников.

С 27 ноября в Ялте начали ограничивать водоснабжение ночью. С 14 декабря в городе поставляют воду 3 часа утром и столько же вечером.

В качестве возможных источников водоснабжения, планируют использовать озера и водопады.

Обратите внимание! Согласно международному законодательству, за катастрофу с водой в Крыму полностью отвечает государство-оккупант Россия.