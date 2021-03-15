Президент Литвы Гитанас Науседа выступит в Верховной Раде 18 марта. Это произойдет в рамках его визита в Украину.

Что известно о выступлении Науседа в Раде

Народные депутаты поддержали выступление иностранного лидера. Об этом 15 марта заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

Читайте также Литва заявила о готовности помочь Украине с новыми санкциями

В четверг в Украине будет президент Литовской Республики господин Науседа. Было обращение к Верховной Раде с предложением его выступления в стенах парламента,

– заявил политик.

Он добавил: "Я проговорил предварительно с представителями всех депутатских фракций и групп, такую инициативу поддерживают. Я думаю, что мы сможем организовать этот процесс".

Разумков также напомнил, что Литва является постоянным и надежным партнером Украины на многих международных площадках.

Отношения Украины и Литвы: последние новости