Президент Литвы выступит в Верховной Раде
Президент Литвы Гитанас Науседа выступит в Верховной Раде 18 марта. Это произойдет в рамках его визита в Украину.
Источник:24 канал
Что известно о выступлении Науседа в Раде
Народные депутаты поддержали выступление иностранного лидера. Об этом 15 марта заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.
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В четверг в Украине будет президент Литовской Республики господин Науседа. Было обращение к Верховной Раде с предложением его выступления в стенах парламента,
– заявил политик.
Он добавил: "Я проговорил предварительно с представителями всех депутатских фракций и групп, такую инициативу поддерживают. Я думаю, что мы сможем организовать этот процесс".
Разумков также напомнил, что Литва является постоянным и надежным партнером Украины на многих международных площадках.
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