Президент Литвы Гитанас Науседа находится с официальным визитом в Киеве. Литовский глава государства заявил, что поддерживает сотрудничество Украины и НАТО, а также призвал ужесточить санкции против Москвы.

Литва поддерживает проведение реформ в Украине, а также выполнение нормандских договоренностей. Об этом Науседа сообщил во время пресс-конференции в Киеве.

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Россия не выполняет обязательства по Донбассу

Президент Литвы отметил, что не может спокойно смотреть, что Россия не выполняет свои обязательства по Донбассу.

Мы не видим попыток России закончить войну на Донбассе, и поэтому призываем демократические государства усиливать санкции против России,

– заявил Науседа после встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Президент Литвы обратился к украинским военным. Он заверил, что в Вильнюсе видят рост агрессии России против Украины и все совершенные ею нарушения. Литва, добавил Науседа, всячески будет поддерживать Украину, потому что литовцев вдохновляет также смелость украинских защитников.

Литва поддерживает создание "Крымской платформы"

В Вильнюсе поддерживают инициативу по созданию "Крымской платформы".

Литва не признает Крымской аннексии, и активно декларирует, что это преступление. И в европейских институтах, и в ООН мы говорим: Крым – это Украина,

– убежден Науседа.

Обратите внимание! Президент Зеленский и его литовский коллега подписали Совместную декларацию по европейской перспективе Украины. В этом документе Литва поддерживает Украину при подаче заявки на членство в Евросоюзе.