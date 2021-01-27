Пару дней назад мой давний одесский товарищ спросил меня, какие бы советы я дал молодым людям, которые учатся навыкам презентаций и публичных выступлений. Далее читайте на украинском.

Джерело: Facebook

Як підготувати успішний публічний виступ

Мені було дуже легко відразу відповісти, оскільки я сформулював досить давно таку невеличку пірамідку цілей при презентаціях своїх ідей. Тільки не подумайте – кожен рівень важливий, просто наступний важливіше попереднього.

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Отже:

1. Форма ваших презентацій важлива

Тобто важливо те, як виглядають ваші слайди, наскільки якісно, красиво, адекватно вони зроблені або написані тексти ваших виступів.

2. Те, як ви виступаєте, важливіше форми презентації

Тобто те, як ви виглядаєте, як доносите свої думки і меседжі, мова вашого тіла (body language) важливіші за те, наскільки гарні ваші слайди. Якщо ви вмієте красиво говорити, як це робить пастор в церкві, то слайди вам часто можуть і не знадобитися, але і не завадять.

3. Структура вашої промови (storytelling quality) важливіша за форму і зовнішній вигляд

Якщо ваша мова логічна, ви вміло ставите слухача в місце і час подій, нема потреби пояснювати логіку вашого виступу (адже зрозуміло, як одне випливає в інше), і чітко зрозумілі "so what", то особливо немає значення, наскільки гарні слайди, як голосно і чітко ви говорите. Але якщо ви все ж говорите красиво, то це ваш додатковий плюс у storytelling.

4. Зміст ваших презентацій важливіший за форму, структуру і те, як ви виглядаєте

Якщо в ваших презентаціях немає сенсу, немає змісту, немає ідей, то всі зусилля по причепурюванню слайдів, відточуванню мови і прасуванню блузки або сорочки підуть крахом – ваші слухачі швидко зрозуміють, що ваша презентація або промова – пустушка.

5. Однак, найголовніший в презентації, не ви самі, а ваш слухач

Якщо ви не знаєте, хто він/вона, що йому/їй відомо або невідомо на тему вашого виступу, якщо ви не розумієте, чого він/вона чекає від вашої презентації, хто йому/їй вже доповідав на схожу тему, і що він/вона з цього приводу думає, то ви можете робити красиві слайди, красиво говорити і структурувати свою промову, і в ній навіть може бути здоровий глузд, але швидше за все ви не достукаєтеся до свого слухача. А якщо таких слухачів 10, то все, що написано в пункті 5 повинно бути застосовано до них всіх.

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Успіхів в просуванні ваших ідей!