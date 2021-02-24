Поддерживаете ли вы претензии к Зеленскому из-за дела Стерненко: опрос
Активист Сергей Стерненко оказался за решеткой. Его приговорили к 7 годам лишения свободы из-за дела о похищении человека. Украинцы возмущены приговором и выходят на массовые протесты.
Источник:24 канал
Осужденный активист называет дело против него сфабрикованным, а приговор – политически мотивированным. Он будет подавать апелляцию.
Важно Стерненко на 7 лет отправили в тюрьму: полный текст приговора
Часть общества упрекает президента Зеленского. Мол, именно отсутствие судебной реформы делает возможными принятие таких приговоров.
Предлагаем вам принять участие в опросе 24 канала и высказать мнение о том, действительно ли нужно высказывать претензии к главе государства.
Приговор Стерненко: что следует знать
- 23 февраля Приморский райсуд Одессы принял решение по делу о похищении экс-депутата Сергея Щербича.
- Следствие считает, что Стерненко и его соратник Демчук хотели завладеть деньгами политика – говорится о 300 гривнах.
- Поэтому обоих активистов отправили в тюрьму на 7,3 года – с конфискацией половины имущества. Их взяли под стражу в зале суда.
- Сам Щербич не посещал судебные заседания в течение 5 лет. Однако именно на его показаниях, по словам Стерненко, основывается все дело.
- После оглашения приговора в Украине вспыхнули протесты. Митингующие выражают свое несогласие с решением суда.
- Самая масштабная акция прошла под Офисом Президента в Киеве. Там задержали 24 активистов, пострадали 27 правоохранителей.
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