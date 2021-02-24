Активист Сергей Стерненко оказался за решеткой. Его приговорили к 7 годам лишения свободы из-за дела о похищении человека. Украинцы возмущены приговором и выходят на массовые протесты.

Осужденный активист называет дело против него сфабрикованным, а приговор – политически мотивированным. Он будет подавать апелляцию.

Важно Стерненко на 7 лет отправили в тюрьму: полный текст приговора

Часть общества упрекает президента Зеленского. Мол, именно отсутствие судебной реформы делает возможными принятие таких приговоров.

Предлагаем вам принять участие в опросе 24 канала и высказать мнение о том, действительно ли нужно высказывать претензии к главе государства.

Приговор Стерненко: что следует знать