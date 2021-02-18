Когда вы слышите о снижении уровня преступности в Украине, должны знать следующее. Далее читайте на украинском.

Це радянський атавізм – звіти правоохоронних органів з обов'язковою фразою про зниження рівня злочинності. Колись так потрібно було писати, бо Комуністична партія не лише на генетиці зналась та виховувала насіння в соціалістичному дусі, а й в кримінології. Тому партія поставила завдання знизити злочинність до нуля, що абсолютно неможливо.

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Що треба розуміти, коли чуєте про зниження злочинності?

Тож, коли ви чуєте про зниження рівня злочинності в Україні, повинні знати наступне:

1. По-перше, насправді, правоохоронці називають лише цифри зареєстрованих ними злочинів – це не рівень злочинності. Треба так чесно і говорити – знизилась кількість зареєстрованих злочинів. Бо рівень злочинності мінімум у двічі вищий за офіційні показники – і це дані наших вітчизняних досліджень.

По-друге, ці дві цифри не мають прямопропорційної залежності. Тобто, кількість зареєстрованих злочинів може падати, а рівень злочинності – зростати. Саме це зараз з великою ймовірністю відбувається. Тому що за різними даними, кількість людей, які стають жертвами злочинів, але не звертаються до правоохоронних органів – росте.

2. Робота правоохоронних органів не може сама по собі призводити до зниження рівня злочинності. Потрібні ще об'єктивні фактори, які на це впливають. Наприклад, ріст економіки та збільшення робочих місць.

Правоохоронні органи працюють з наслідками, а не причинами злочинності. Тому, якщо залишаються фактори, що породжують злочинність, то її не можна знизити зусиллями правоохоронців. А що можна? Можна встигати вчасно виявляти злочини ще на стадії готування і таким чином запобігати завершенню злочину, можна якісно розслідувати вже вчинений злочин і доводити до суду справу з доказами, аби злочинець поніс покарання і, можливо, виправився.

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3. Порівняння кількості зареєстрованих злочинів з попереднім роком чи півріччям – немає ніякої цінності. Стрімкий ріст рівня злочинності – це екстраординарна ситуація, а стрімке падіння – взагалі складно уявити. У нас з вами був стрімкий ріст – у 2014 – він був обумовлений об'єктивними факторами. Насамперед, різким падінням економіки.

А от зниження рівня злочинності відбувається за іншими законами, з запізненням на декілька років після усунення факторів, які породжували той чи інший вид злочинності. В нас може мати місце зменшення не рівня, а кількості зареєстрованих злочинів по причині окупації частини території, на якій завжди вчинялась велика кількість злочинів і це відображалось у статистиці. Така обставина дійсно створює стрімкі зміни у цифрах. Інших об'єктивних підстав для стрімкого зниження зареєстрованих злочинів – немає.

4. Демографічні показники обов'язково повинні враховуватись для визначення рівня злочинності. В нас це ніхто не враховує. Навіть якщо рахувати лише зареєстровані злочини, то ви розумієте, що проста математика в розрахунку на 100 тисяч населення покаже, що ніякого зменшення не відбувається. Це якщо розраховувати на реальну кількість населення, а не на міфічні цифри. Це, по-перше.

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По-друге, не треба забувати, що у 90-х була катастрофічно низька народжуваність. Це як раз дуже об'єктивний фактор, який дозволяє прогнозувати злочинність. То в нас цей фактор природнім чином спрацював на зниження