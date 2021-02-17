Верховная Рада приняла за основу законопроект по упрощению процедур досудебного расследования и заочного осуждения людей, совершивших преступления и скрывающихся за пределами Украины. За такое решение проголосовали 299 депутатов.

Законопроект разработали для того, чтобы лица, совершившие преступление и из-за этого выехали за границу, были обязательно наказаны. Автор документа Владлен Неклюдов убежден, что обычно суды отказывают в осуществлении специального предварительного расследования, поэтому невозможно доказать вину и привлечь к ответственности людей.

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Расследование привязано к объявлению человека в международный розыск. Поэтому органы досудебного расследования и прокурор становятся зависимым от того, выставит ли Интерпол "красную карточку".

Основания для объявления в розыск

Законопроект предлагает ввести 2 основания для объявления подозреваемого лица в розыск:

отсутствие информации о местонахождении;

уклонение от явки по вызову следователя, прокурора, следователя судьи или суда при условии надлежащего уведомления об этом или наличии обоснованных оснований полагать, что лицо выехало и/или находится в другой стране или на временно оккупированных территориях Украины.

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Документ также предусматривает возможность рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и его избрание в отсутствии подозреваемого или обвиняемого при наличии постановления о его розыске.

Согласно законопроекту, если подозреваемому или обвиняемому лицу изберут меру пресечения в виде содержания под стражей или объявят его в розыск, срок действия постановления не будут указывать. В то же время размер залога тоже не будут определять.