Офис генпрокурора надеется на расследование Гаагой преступлений России в Крыму и на Донбассе. Руководство ОГ планирует встретиться с новым главой Международного уголовного суда Каримом Ханом.

Военные преступления и преступления против человечности продолжают совершать на оккупированных территориях Украины. Об этом заявил заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.

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Что говорят в Офисе генпрокурора

По словам Мамедова, ожидают, что в 2021 году решения по ситуации в Украине передадут на рассмотрение судебной палаты, где откроют полноценное расследование.

О каких преступлениях говорится

Преступления, совершенные во время ведения боевых действий,

во время содержания пленных,

а также преступления, совершенные в Крыму.

В Украине собирают доказательства

Офис генпрокурора Украины продолжает и собирать доказательства преступлений агрессора.

В прошлом году в МУС было отправлено 3 масштабных информационных сообщения о грубых нарушениях международного гуманитарного права только в Крыму. Это и нарушение имущественных прав, и милитаризация детей. Вскоре передадим глобальный документ, касающийся нарушений прав журналистов на оккупированном полуострове,

– заявил Мамедов.

Кроме того, чиновник напомнил, что Офис генпрокурора сотрудничал с офисом прокурора МУС и его бывшим главой Фатой Бенсудой.

Что этому предшествовало