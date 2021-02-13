Преступления России в Крыму и на Донбассе: Офис генпрокурора надеется на расследование Гааги
Офис генпрокурора надеется на расследование Гаагой преступлений России в Крыму и на Донбассе. Руководство ОГ планирует встретиться с новым главой Международного уголовного суда Каримом Ханом.
Источник:Укринформ
Военные преступления и преступления против человечности продолжают совершать на оккупированных территориях Украины. Об этом заявил заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.
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Что говорят в Офисе генпрокурора
По словам Мамедова, ожидают, что в 2021 году решения по ситуации в Украине передадут на рассмотрение судебной палаты, где откроют полноценное расследование.
О каких преступлениях говорится
- Преступления, совершенные во время ведения боевых действий,
- во время содержания пленных,
- а также преступления, совершенные в Крыму.
В Украине собирают доказательства
Офис генпрокурора Украины продолжает и собирать доказательства преступлений агрессора.
В прошлом году в МУС было отправлено 3 масштабных информационных сообщения о грубых нарушениях международного гуманитарного права только в Крыму. Это и нарушение имущественных прав, и милитаризация детей. Вскоре передадим глобальный документ, касающийся нарушений прав журналистов на оккупированном полуострове,
– заявил Мамедов.
Кроме того, чиновник напомнил, что Офис генпрокурора сотрудничал с офисом прокурора МУС и его бывшим главой Фатой Бенсудой.
Что этому предшествовало
- Украина в иске к Гааге просит расследовать военные преступления России после вторжения в Крым.
- Международный уголовный суд в Гааге согласился открыть дело после завершения предварительного расследования, которое длилось 7 лет.
- Также Европейский суд по правам человека присоединил к делу Украины против России иск Нидерландов о сбитии MH17.
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