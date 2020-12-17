Президент России Владимир Путин 17 декабря 2020 года провел ежегодную пресс-конференцию. Зацепил Путин и тему Украины. В частности, глава Кремля охарактеризовал ситуацию на Донбассе, рассказал о якобы планах Киева "перекроить" минские договоренности, а также заверил, что вода в оккупированном Крыму есть.

Об отношениях с властями Украины

Путин уверен, что отношения Москвы с официальным Киевом зависят не от Украины, а от украинских властей. Об этом глава Кремля сообщил на пресс-конференции, информирует 24 канал.

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Практически все предыдущие главы государства, и действующий, Владимир Зеленский, приходили с лозунгом прекращения конфликта на Донбассе, с лозунгом объединения страны и, в конечном итоге, выстраивания отношений с Россией. Но ничего не получается,

– утверждает Путина.

По мнению президента страны-агрессора, украинский гарант постоянно колеблется и "оглядывается на националистические силы".

О пересмотре минских договоренностей

Путин считает, что договоренность о прекращении огня и вообще те пункты, к которым пришли во время встречи в "нормандском формате" в прошлом году, выполняются. Однако дальше режима тишины и обмена пленными развития нет.

Но ничего не разблокировано с точки зрения экономики и социальной сферы. Ничего не сделано в плане политического урегулирования. Официальные лица в Киеве заявляют, что не собираются выполнять минские договоренности,

– убеждает Путин.

Президент России утверждает, что Украине не удастся пересмотреть минские договоренности только с одной стороны. Путин аргументирует это тем, что они подтверждены соответствующей резолюцией Совбеза ООН, а значит вступили в силу международного закона. Глава Кремля сказал, что нужно "с уважением относиться к мнению жителей Донбасса" – так он назвал диалог с представителями ОРДЛО.

О поддержке Донбасса Россией

Что до урегулирования ситуации на Донбассе, то, Путин уверен, оно – неизбежно. Однако, опять-таки, ответственность глава Кремля возложил на украинскую сторону.

Россия, как поддерживала Донбасс, так и будет поддерживать. Мы будем наращивать нашу поддержку Донбасса: это касается вопросов промышленности, вопросов социального характера, инфраструктурных вопросов,

– настаивает на своем Путин.

Президент России заверил, что якобы Москва понимает всю сложность с урегулированием ситуации на Донбассе, однако намерена и дальше участвовать в этом, в частности, путем прямого сотрудничества.

Это важно! Несмотря на заверения Путина, боевики регулярно нарушают режим прекращения огня. В основном обстрелы носят провокационный характер, украинские защитники на эти действия противника не отвечают. Однако огонь врага по украинским позициям уже унес жизни по меньшей мере 4 наших воинов с 27 июля – времени действия режима тишины.

Также именно российская сторона блокирует обмен пленными.