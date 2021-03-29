В Україні покажуть фільм "Евакуація" режисера Євгена Тітаренко про порятунок поранених бійців. Кінострічка є виробництвом міжнародного продюсерського центру For-Post.

Фільм покажуть на 24 каналі вже 4 квітня о 22:00. У стрічці розповідають про події 2014 року на Донбасі та початок війни.

До теми "COVID-19: вихід з червоної зони" – прем'єру першого фільму Бно-Айріяна покажуть на 24 каналі

Сюжет фільму

Стрічка заснована на реальних подіях. У головних ролях – люди, які вже багато років ризикують своїм життям на війні, рятуючи інших. Серед цих людей є й сам режисер фільму Євген Тітаренко. Він у 2014 – 2015 роках був у складі добровольчого медичного батальйону.

Також у фільмі спогадами діляться:

Тетяна Губа , яка вже 5 років координує евакуацію поранених та вбитих з фронту – її називають "мама Таня";

Сергій Криворотченко – директор Дніпровського аеропорту, він з початку війни запровадив систему евакуації гелікоптерами.

Головна мета фільму – показати глядачу весь шлях рятування бійців.