Первая украинская YouTube-премия "Паляница Awards" 20 декабря объявила самых успешных людей в украинском YouTube. Награду "YouTube-канал года" получил Ukraїner. Звание "Человека года" – активист Сергей Стерненко.

Номинантами в категории "YouTube-канал года" также стали "Канал им. Т. Г. Шевченко", 0 KOLEGI STUDIO", "GeekJournal", "Трендец" и "Четкий паца". Об этом на своем ютуб-канале сообщила редакция "Телебачення Торонто".

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В категорию номинантов на премию "Человек года" также попал волонтер Сергей Притула, блогер Артем Албул, писатель и ветеран войны Валерий Ананьев и певица Alyona Alyona.

Кто еще одержал победу