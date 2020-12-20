Стерненко, Ukraїner и Kalush: премия "Паляница Awards" назвала лучших в украинском YouTube
Первая украинская YouTube-премия "Паляница Awards" 20 декабря объявила самых успешных людей в украинском YouTube. Награду "YouTube-канал года" получил Ukraїner. Звание "Человека года" – активист Сергей Стерненко.
Номинантами в категории "YouTube-канал года" также стали "Канал им. Т. Г. Шевченко", 0 KOLEGI STUDIO", "GeekJournal", "Трендец" и "Четкий паца". Об этом на своем ютуб-канале сообщила редакция "Телебачення Торонто".
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В категорию номинантов на премию "Человек года" также попал волонтер Сергей Притула, блогер Артем Албул, писатель и ветеран войны Валерий Ананьев и певица Alyona Alyona.
Кто еще одержал победу
- В номинации "Лучшее видео украинского YouTube EVER" победила работа "Украина с неба, Ukraïner".
- В номинации "YouTube-интервьюер / интервьюер года" – блогер Дмитрий Малеев (канал Dima Maleev).
- В номинации "Открытие года в украинском YouTube" – "Канал имени Т. Г. Шевченко".
- В номинации "Умный украинский YouTube" – канал "Проклятый рационалист".
- В номинации "Музыкальный клип года" – группа KALUSH – "Зори".
- В номинации "YouTube-Андон года в Украине" – блогер Анатолий Шарий.
- В номинации "Украинское YouTube-разочарование" – Владимир Зеленский.
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