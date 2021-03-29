Премьеру фильма "Эвакуация" Евгения Титаренко покажут на 24 канале: известна дата
В Украине покажут фильм "Эвакуация" режиссера Евгения Титаренко о спасении раненых бойцов. Кинолента является производством международного продюсерского центра For-Post.
Источник:24 канал
Фильм покажут на 24 канале уже 4 апреля в 22:00. В фильме рассказывают о событиях 2014 года на Донбассе и начале войны.
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Сюжет фильма
Лента основана на реальных событиях. В главных ролях – люди, которые уже много лет рискуют своей жизнью на войне, спасая других. Среди этих людей есть и сам режиссер фильма Евгений Титаренко. Он в 2014 – 2015 годах был в составе добровольческого медицинского батальона.
Также в фильме воспоминаниями делятся:
- Татьяна Губа, которая уже 5 лет координирует эвакуацию раненых и убитых с фронта – ее называют "мама Таня";
- Сергей Криворотченко – директор Днепровского аэропорта, он с начала войны ввел систему эвакуации вертолетами.
Главная цель фильма – показать зрителю весь путь спасения бойцов.
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