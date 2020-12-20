Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху в прямом эфире местного телевидения вакцинировался против COVID-19. Он стал одним из первых мировых лидеров, которые пошли на такой шаг.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в прямом эфире вакцинировался против коронавируса. Соответствующее видео опубликовал Government Press Office (правительственная пресс-служба) Израиля 19 декабря в фейсбуке.

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Нетаньяху стал одним из первых мировых лидеров, которые вакцинировались против COVID-19. Вместе с премьером вакцинировался и министр здравоохранения страны Юлий Эдельштейн.

Мы много работали, чтобы доставить в нашу страну миллионы доз вакцины. Израиль – одна из первых стран, которые получили их. Сегодня более чем когда-либо я горжусь тем, что являюсь премьер-министром Израиля,

– написал Нетаньяху.

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