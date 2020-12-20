Премьер Израиля вакцинировался против коронавируса в прямом эфире: видео
Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху в прямом эфире местного телевидения вакцинировался против COVID-19. Он стал одним из первых мировых лидеров, которые пошли на такой шаг.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в прямом эфире вакцинировался против коронавируса. Соответствующее видео опубликовал Government Press Office (правительственная пресс-служба) Израиля 19 декабря в фейсбуке.
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Нетаньяху стал одним из первых мировых лидеров, которые вакцинировались против COVID-19. Вместе с премьером вакцинировался и министр здравоохранения страны Юлий Эдельштейн.
Мы много работали, чтобы доставить в нашу страну миллионы доз вакцины. Израиль – одна из первых стран, которые получили их. Сегодня более чем когда-либо я горжусь тем, что являюсь премьер-министром Израиля,
– написал Нетаньяху.
Коротко о начале вакцинации против коронавируса в мире
- 1 декабря Великобритания первой в мире согласовала для массового применения вакцину производства американской Pfizer и немецкой BioNTech. 8 декабря Великобритания первой среди западных стран начала массовую вакцинацию.
- В Германии заявили, что готовы к прививкам против COVID-19. Сейчас ждут только одобрения вакцины, а вакцинацию смогут начать через 5 – 6 дней после этого.
- 14 декабря в США началась массовая вакцинация против COVID-19. Препарат изготовили фирмы Pfizer и BioNTech. В течение месяца вакцину планируют ввести 20 миллионам американцев.
- 19 декабря швейцарский регулирующий орган по лекарственным средствам Swissmedic разрешил использование вакцины производства Pfizer и BioNTech.
- МОЗ Украины ожидает, что наша страна получит вакцину в первом полугодии 2021 года. По разным оценкам, говорится об от 4 до 8 миллионов доз.
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