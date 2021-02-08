Преемник Меркель Лашет открыто поддержал членство Украины в ЕС: детали заявления
Армин Лашет, который возглавил Христианско-демократический союз (ХДС), считает необходимым предоставить Украине перспективу членства в ЕС.
Источник:Internationale Politik
Лашет сменил во главе ХДС нынешнюю немецкую канцлера Ангелу Мердель. Христианско-демократический союз – мощнейшая партия Германии.
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Вопрос Украины: что заявил Лашет
- Поддержал сохранение санкций против России.
- Выступил за дальнейшее сближение Украины и Евросоюза. По его словам, "Германия и ЕС не могут воспринять нарушение границ и использование силы против других государств в Европе".
- Кроме того, в ответ на прямой вопрос о своей пророссийскости Лашет категорически это отрицал и попросил "не накладывать ярлыки".
В подтверждение своих слов он заявил, что критикует Россию за:
- незаконную аннексию Крыма,
- вооруженные силы на востоке Украины,
- за отравление и заключение оппозиционера Алексея Навального.
Что касается членства Украины в Евросоюзе, то этот вопрос сейчас поднимают. Но у нас есть большой интерес в стабильности, суверенитете и модернизации Украины, поэтому мы должны поддержать Украину на ее сложном пути и открыть ей европейскую перспективу,
– заявил Лашет
Еще одно интересное заявление Лашета
Он высказался за достройку "Северного потока-2". Политик считает его "экономическим проектом". Лашет заявил, что в случае его запуска в эксплуатацию следует учесть геополитические интересы Украины.
Добавим, что это было первое его интервью после избрания главой ХДС.
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Что этому предшествовало
- Верховная Рада 7 февраля 2019 года приняла закон "О внесении изменений в Конституцию Украины". Он касался стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в НАТО.
- За это решение тогда проголосовали 334 народных депутата.
- Дмитрий Кулеба заявил, что у Украины есть четкая цель – полноценное членство в НАТО. Необходимо получить план действий и двигаться по этому пути.
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