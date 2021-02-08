Армин Лашет, который возглавил Христианско-демократический союз (ХДС), считает необходимым предоставить Украине перспективу членства в ЕС.

Лашет сменил во главе ХДС нынешнюю немецкую канцлера Ангелу Мердель. Христианско-демократический союз – мощнейшая партия Германии.

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Вопрос Украины: что заявил Лашет

Поддержал сохранение санкций против России.

Выступил за дальнейшее сближение Украины и Евросоюза. По его словам, "Германия и ЕС не могут воспринять нарушение границ и использование силы против других государств в Европе".

Кроме того, в ответ на прямой вопрос о своей пророссийскости Лашет категорически это отрицал и попросил "не накладывать ярлыки".

В подтверждение своих слов он заявил, что критикует Россию за:

незаконную аннексию Крыма,

вооруженные силы на востоке Украины,

за отравление и заключение оппозиционера Алексея Навального.

Что касается членства Украины в Евросоюзе, то этот вопрос сейчас поднимают. Но у нас есть большой интерес в стабильности, суверенитете и модернизации Украины, поэтому мы должны поддержать Украину на ее сложном пути и открыть ей европейскую перспективу,

– заявил Лашет

Заметим! Ранее от Ангелы Меркель подобные заявления не звучали.

Еще одно интересное заявление Лашета

Он высказался за достройку "Северного потока-2". Политик считает его "экономическим проектом". Лашет заявил, что в случае его запуска в эксплуатацию следует учесть геополитические интересы Украины.

Добавим, что это было первое его интервью после избрания главой ХДС.

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Что этому предшествовало