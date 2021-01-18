В полиции назвали предварительные причины пожара в гостинице Одессы: подробности
В Одессе из-за пожара в отеле Arcadia Apartments продолжается досудебное расследование. Сейчас правоохранители рассматривают несколько причин возгорания.
В частности, это неосторожное обращение с огнем и неисправность электрооборудования. Об этом сообщили в прессслужбе Нацполиции.
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По их данным, в рамках уголовного производства уже назначили пожарно-техническую и судебно-медицинские экспертизы.
По словам корреспондентки 24 канала, городской голова Одессы Геннадий Труханов во время совещания в мэрии назвал причиной пожара перегрузку электросетей. В частности, люди могли отапливать помещения гостиницы электроприборами.
Что еще известно об инциденте
Журналистка рассказала, что отель Arcadia Apartments мог служить местом постоянного проживания для некоторых лиц.
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Корреспондентка также отметила, что сейчас состояние 2 пострадавших людей является стабильным. В то же время представители местных властей пока ничего не говорят о массовых проверках других отелей города.
Детали о пожаре в гостинице Одессы: смотрите видео 24 канала
Пожар в гостинице Одессы: коротко
- В Одессе 17 января 2021 года произошло возгорание в отеле Arcadia Apartments. Огонь охватил 3 этаж здания и крышу. Общая площадь возгорания составила 1 500 квадратных метров.
- К спасательной операции привлекли 60 человек и 12 единиц техники.
- В результате возгорания погибли 2 человека. Еще 2 человек госпитализировали в местную больницу.
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