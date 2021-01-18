В Одессе из-за пожара в отеле Arcadia Apartments продолжается досудебное расследование. Сейчас правоохранители рассматривают несколько причин возгорания.

В частности, это неосторожное обращение с огнем и неисправность электрооборудования. Об этом сообщили в прессслужбе Нацполиции.

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По их данным, в рамках уголовного производства уже назначили пожарно-техническую и судебно-медицинские экспертизы.

Обратите внимание! В 2019 году в Одессе вспыхнул пожар в гостинице "Токио Стар". Тогда его жертвами стали 9 человек. Вероятной причиной трагедии правоохранители назвали нарушение правил пожарной безопасности представителями администрации отеля. Подробнее об этом – читайте здесь.

По словам корреспондентки 24 канала, городской голова Одессы Геннадий Труханов во время совещания в мэрии назвал причиной пожара перегрузку электросетей. В частности, люди могли отапливать помещения гостиницы электроприборами.

Что еще известно об инциденте

Журналистка рассказала, что отель Arcadia Apartments мог служить местом постоянного проживания для некоторых лиц.

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Корреспондентка также отметила, что сейчас состояние 2 пострадавших людей является стабильным. В то же время представители местных властей пока ничего не говорят о массовых проверках других отелей города.

Детали о пожаре в гостинице Одессы: смотрите видео 24 канала

Пожар в гостинице Одессы: коротко