В Крыму ночью проводили обыски в домах татар: реакция Представительства Президента Украины
Российские правоохранители из Росгврадии безосновательно осуществили серию обысков в домах крымских татар на территории оккупированного полуострова. Нескольких из них задержали. В представительстве Президента Украины в АР Крым эти действия называют военным преступлением.
Представительство Президента Украины в АР Крым осуждает действия российских оккупантов на полуострове. Поскольку они направлены на "преследование граждан исключительно за их политическую позицию или религию, которую они исповедуют".
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Российские силовики начали вторжение в 4 утра 17 февраля. В Симферополе, Бахчисарае, Белогорске, Севастополе и Советском районе состоялся ряд незаконных обысков. Об этом свидетельствуют сообщения от крымско-татарских активистов.
Реакция представительства президента
Россия в очередной раз совершает военное преступление, а настоящая цель оккупанта – уничтожить любые проявления сопротивления и солидарности в Крыму,
– говорится в сообщении.
В Представительстве заверили, что фиксируют каждый случай незаконного политического преследования, передают правоохранительным органам и прорабатывают на национальном и международном уровнях.
Каких активистов обыскали и задержали
- Махамадаминов Абдулборий Махамадин Оглы,
- Эюпов Азмат,
- Ялкабов Тимур Муминович,
- Федоров Олег,
- Ибрагимов Эрнест,
- Сейдаметов Ленур,
- Шихаметов Яшар.
Дополнительно известно про двух задержанных – Азмата Эюпова, участника протеста на Красной площади в Москве в июле 2019 года, и Эрнеста Ибрагимова, активиста инициативы "Крымское детство".
Прокуратура Крыма и Севастополя уже открыла 2 уголовных производства по статьям о нарушении неприкосновенности жилища и незаконном лишении свободы. Досудебное расследование проводит крымское управление Нацполиции.
К слову, в прошлом году в Крыму также прошла волна обысков в домах крымских татар. Они стартовали в 4 утра в 7 домах одновременно. Незаконные действия произошли в Красногвардейском, Симферопольском, Бахчисарайском районах, а также в Алуште. Тогда задержали 6 крымско-татарских активистов.
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