Российские правоохранители из Росгврадии безосновательно осуществили серию обысков в домах крымских татар на территории оккупированного полуострова. Нескольких из них задержали. В представительстве Президента Украины в АР Крым эти действия называют военным преступлением.

Представительство Президента Украины в АР Крым осуждает действия российских оккупантов на полуострове. Поскольку они направлены на "преследование граждан исключительно за их политическую позицию или религию, которую они исповедуют".

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Российские силовики начали вторжение в 4 утра 17 февраля. В Симферополе, Бахчисарае, Белогорске, Севастополе и Советском районе состоялся ряд незаконных обысков. Об этом свидетельствуют сообщения от крымско-татарских активистов.

Реакция представительства президента

Россия в очередной раз совершает военное преступление, а настоящая цель оккупанта – уничтожить любые проявления сопротивления и солидарности в Крыму,

– говорится в сообщении.

В Представительстве заверили, что фиксируют каждый случай незаконного политического преследования, передают правоохранительным органам и прорабатывают на национальном и международном уровнях.

Каких активистов обыскали и задержали

Махамадаминов Абдулборий Махамадин Оглы,

Эюпов Азмат,

Ялкабов Тимур Муминович,

Федоров Олег,

Ибрагимов Эрнест,

Сейдаметов Ленур,

Шихаметов Яшар.

Дополнительно известно про двух задержанных – Азмата Эюпова, участника протеста на Красной площади в Москве в июле 2019 года, и Эрнеста Ибрагимова, активиста инициативы "Крымское детство".

Прокуратура Крыма и Севастополя уже открыла 2 уголовных производства по статьям о нарушении неприкосновенности жилища и незаконном лишении свободы. Досудебное расследование проводит крымское управление Нацполиции.

К слову, в прошлом году в Крыму также прошла волна обысков в домах крымских татар. Они стартовали в 4 утра в 7 домах одновременно. Незаконные действия произошли в Красногвардейском, Симферопольском, Бахчисарайском районах, а также в Алуште. Тогда задержали 6 крымско-татарских активистов.