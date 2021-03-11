Украинские представительства в Румынии и Турции прекратили работу
Посольство Украины в Румынии, а также генеральное консульство в Стамбуле временно прекратили работу. Такое решение приняли для предотвращения и противодействия распространению COVID-19.
Источник:Посольство Украины в Румынии
Румыния
С 10 марта 2021 года в Румынии временно не будет осуществляться консульский прием украинских граждан. Об этом посольство Украины в Румынии сообщило на своем официальном сайте.
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О восстановлении консульского приема обещают сообщить позже. В случае неотложных случаев украинцы могут звонить на "горячую линию".
Коронавирус в Румынии
В целом в Румынии обнаружили более 845 тысяч случаев заражения коронавирусом. 2,5% из них (более 21 тысячи человек) умерли. Вакцинация в Румынии началась 27 декабря 2020 года. За это время почти 1,3 миллиона граждан получили первую дозу вакцины, а 665 тысяч получили уже 2 дозы.
В Румынии одобрены 3 вакцины против COVID-19:
- Moderna;
- Oxford / AstraZeneca;
- Pfizer / BioNTech.
Турция
Также о прекращении приема граждан и выдачи документов сообщило Генконсульство Украины в Стамбуле. Такие карантинные ограничения там будут действовать до 19 марта 2021 года. Однако в этот период граждан будут обслуживать в экстренных случаях.
Коронавирус в Турции
За время пандемии в Турции обнаружили 118 миллионов случаев. 2,6 миллиона человек – умерли. Вакцинация от коронавируса началась 14 февраля 2021 года. Однако, в целом прививали уже более 10 миллионов человек: из них 2,6 миллиона граждан уже получили 2 дозы. Там одобрен только один препарат – Sinovac.
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