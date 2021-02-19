Украинские следователи продолжают расследовать дела Майдана. Недавно завершился очередной брифинг представителей Офиса генерального прокурора.

Подробнее о брифинг рассказал в эфире журналист Олег Климчук. Он сообщил, что заседание разделили на 2 части.

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Прокуроры отчитались о деле Майдана

По словам журналистов, в первой части был отчет в форме видеофильма, где говорилось о событиях от кровавого разгона студентов Майдана до расстрела Небесной Сотни. По каждой трагедий приводили статистические данные:

объявили 348 подозрений, из них – 34 чиновникам, 85 правоохранителям (29 следователям, 16 прокурорам), 16 судьяч, 72 гражданским лицам – "титушкам";

в суд направили 118 обвинительных актов по 221 обвиняемому.

Отчет касался не только убийств, а также пыток, преследований участников Автомайдана.

Что известно о деле Майдана?

Те преступления, которые совершили во время Революции Достоинства, объединили в "Дело Майдана". Она содержит 89 уголовных производств, в рамках которых расследуют убийство 91 человека (78 митингующих и 13 силовиков).

Что затрудняет рассмотрение дел

Основное, что затрудняет рассмотрение дел, как отметили представители Офиса генпрокурора, это:

► недостаточность доказательной базы, отсутствие видеоматериалов;

► то, что пули выпустили из короткоствольного оружия, сложно идентифицировать.

Прокуроры пообщались с родными погибших

Во второй части брифинга прокуроры пообщались с родными погибших. Они не сдерживали слез, а также отметили, что прокуроры рассказали не обо всех событиях Майдана.