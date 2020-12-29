Владимир Зеленский был вынужден подписать указ об отстранении Александра Тупицкого от должности главы Конституционного Суда. Это решение важно для обеспечения установления истины при расследовании соответствующих уголовных производств.

Такое мнение озвучил представитель Владимира Зеленского в КСУ Федор Вениславский в эксклюзивном комментарии 24 канала.

Важно Тупицкого отстранили от должности судьи КСУ

Вениславский объяснил, что решение Зеленского является вынужденным шагом в ответ на ходатайство Офиса генерального прокурора. Он отметил, что после того, как Офис генпрокурора вручил Тупицкому подозрение о преступлении, его процессуальный статус существенно изменился.

Отныне он подозреваемый в совершении нескольких преступлений против правосудия! Может ли лицо, которое является подозреваемым в таких преступлениях, участвовать в осуществлении конституционного судопроизводства? Безусловно, нет,

– подчеркнул Вениславский.

Он также добавил, что Зеленский действовал в рамках своих конституционных полномочий, принимая решение о временном отстранении Тупицкого от должности. Как сказал Вениславский, когда Зеленский получил ходатайство от прокуроров, то пришел к выводу о необходимости немедленного отстранения Тупицкого.

"Поскольку его (Тупицкого – 24 канал) пребывание на этой должности на время досудебного расследования представляет реальную угрозу не только объективности досудебного расследования, но и национальной безопасности государства в целом", – подытожил Вениславский.

Обратите внимание! Согласно статье 154 уголовно-процессуального кодекса, вопрос об отстранении лиц, которых назначает президент, решает сам глава государства.

В чем обвиняют Тупицкого