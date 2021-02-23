Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица пожаловался на Россию. Он сделал это во время специального заседания Генеральной Ассамблеи по Донбассу.

По словам Кислицы, Кремль отказывается доработать согласованные решения Трехсторонней контактной группы. Он отметил, что глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук представил "внушительный список шагов, которые Украина готова сделать для урегулирования ситуации на Донбассе мирным способом".

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Как отметил представитель Украины в ООН, работа трехсторонней контактной группы под разными предлогами заблокирована, несмотря на все усилия. По его мнению, российская сторона отказывается доработать те решения, которые согласовывали на уровне экспертов.

Дополнительные меры по режиму прекращения огня находятся под угрозой из-за провокаций России,

– подчеркнул Кислица.

Обратите внимание! Леонид Кравчук заявил, что Россия на Донбассе ведет против Украины реальную войну и нарушает режим тишины, а не провоцирует. По его словам, вещи нужно называть своими именами. Подробнее об этом – читайте здесь.