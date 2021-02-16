Неуловимый Вовк: председателя Окружного админсуда снова не доставили в ВАКС
Председателю Окружного админсуда Киева не выбрали меру пресечения. Причина проста – Павел Вовк снова не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда. Служители Фемиды приняли решение о его принудительной доставке.
Источник:Интерфакс-Украина
Об этом журналистам сообщили в ВАКС.
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Принудительно доставить Вовка должны 18 февраля
Принудительно доставить одиозного судью на заседание должны 18 февраля. Это уже третье такое решение о принудительной доставке Вовка – однако ни одно предыдущее не завершилось успешно.
Вовка трудно доставить из-за его статуса судьи
То, что Вовк никак не может оказаться на заседании антикоррупционного суда, в НАБУ объяснили его особым статусом, который значительно ограничивает процессуальные полномочия.
Главное о деле Павла Вовка:
- НАБУ подозревает главу и судей Окружного суда в попытке узурпации власти в стране.
- Судьи принимали решения в пользу определенных политиков и представителей бизнеса.
- Соответствующие аудиозаписи обнародовали в антикоррупционном бюро.
- В феврале 2021 года ВАКС уже дважды поручал принудительно доставить Вовка на заседание.
- Сам Вовк говорит, что даже не является подозреваемым.
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