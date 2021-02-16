Председателю Окружного админсуда Киева не выбрали меру пресечения. Причина проста – Павел Вовк снова не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда. Служители Фемиды приняли решение о его принудительной доставке.

Об этом журналистам сообщили в ВАКС.

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Принудительно доставить Вовка должны 18 февраля

Принудительно доставить одиозного судью на заседание должны 18 февраля. Это уже третье такое решение о принудительной доставке Вовка – однако ни одно предыдущее не завершилось успешно.

Вовка трудно доставить из-за его статуса судьи

То, что Вовк никак не может оказаться на заседании антикоррупционного суда, в НАБУ объяснили его особым статусом, который значительно ограничивает процессуальные полномочия.

Интересно! Президент Зеленский инициировал законопроект, которым ограничены полномочия Окружного админсуда. Соответствующий документ уже зарегистрировали в парламенте.

Главное о деле Павла Вовка: