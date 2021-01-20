Отстраненного председателя Конституционного Суда Украины не пустили на работу. На пути Александра Тупицкого к рабочему месту снова оказались сотрудники управления государственной охраны.

Госохрана говорит, что выполняет распоряжение ГБР

В госохране объяснили: Тупицкого впустить в помещение КСУ не могут, потому что выполняют распоряжение Государственного бюро расследований. Об этом сообщает 5 канал.

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Отстраненному председателю КСУ не разрешили даже заехать во двор здания суда. Сам Тупицкий уверяет: если его официально не уволили, то он должен присутствовать на рабочем месте, чтобы не получить "прогул". Поэтому позиция в одиозного служителя Фемиды остается прежней – ежедневно приходить на работу.

Указ об отстранении Тупицкого президент подписал в декабре

Отметим, что указ об отстранении Тупицкого с должности председателя КСУ президент Зеленский подписал 29 декабря 2020 года. Соответствующее ходатайство главе государства направили прокуроры.

Сам Тупицкий обратился к генпрокурору Ирине Венедиктовой с призывом попросить Зеленского отменить указ. Председатель КСУ говорит, что статуса подозреваемого у него еще нет.

В чем подозревают Александра Тупицкого?

Дело Тупицкого касается Зуевского энергомеханического завода, расположенного на оккупированной территории Донбасса. Говорится о ложных показаниях и подкупе свидетеля. Дело Тупицкого касается Зуевского энергомеханического завода, расположенного на оккупированной территории Донбасса. Говорится о ложных показаниях и подкупе свидетеля.



Кто такой Александр Тупицкий / Инфографика 24 канала