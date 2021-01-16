Руководительница ВАКС Елена Танасевич подтвердила, что присутствовала на неформальном мероприятии 23 декабря. Однако там она не общалась ни с подозреваемым главой Окружного админсуда Павлом Вовком, ни с главой КСУ Александром Тупицким.

Танасевич заявила, что даже не знакома с фигурантами дел лично. Об этом она сказала в комментарии Transparency International Ukraine.

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Председатель ВАКС отметила, что "сначала не видела" в помещении Вовка и Тупицкого.

Личного общения моего с теми лицами, которых вы отметили, во время этого мероприятия не было. Более того, этого общения никогда не было, я лично не знакома и лично не общаюсь,

– добавила Танасевич.

По ее мнению, такая встреча может быть вполне очевидной, но "главное – не выходить за границы и сохранить свою беспристрастность". Руководительница ВАКС заявила, что выполнила эти условия.

На неформальном мероприятии, по словам председателя ВАКС, она увидела несколько знакомых лиц, поздоровалась, пообщалась на человеческие темы, после чего сказала, что должна ехать. Также Танасевич объяснила, что не видит в сложившейся ситуации объективных угроз для своей добродетели и не собирается уходить в отставку.

В отставку я подать не могу по закону, потому что для этого надо проработать в должности судьи более 20 лет, и не буду этого делать, потому производных данных для этого нет,

– подытожила она.

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