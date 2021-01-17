Глава АО "Укрзализныця" Владимир Жмак получает 625 тысяч гривен заработной платы. По его словам, она меньше чем у предыдущего руководителя компании.

Жмак о своей зарплате

Глава Укрзализныци не скрывает свою зарплату, потому что "это любой может увидеть в декларации". Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов, пишет 24 канал.

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Такая зарплата у меня была 25 лет назад, когда я занимался бизнесом в "Киевстаре", потом в "ТНК-ВР" и тому подобное. Она, я бы сказал, ниже рыночного уровня для такого предприятия как Укрзализныця,

– отметил Жмак.

Он добавил, что его зарплата значительно меньше той, которую получал предыдущий руководитель Укрзализныци Евгений Кравцов. По словам Жмака, она "вызвала очень большой общественный резонанс".

Жмак также отметил, что заработную плату членам наблюдательного совета устанавливает акционер компании – Кабинет министров Украины.

Что известно о Владимира Жмака