Глава правления Укрзализныци Жмак готов свидетельствовать в ВСК под полиграфом
Глава правления Укрзализныци Владимир Жмак заявил, что готов прийти на заседание Временной следственной комиссии. Более того, он не против свидетельствовать о положении компании под полиграфом.
Источник:Укринформ
Жмак подчеркнул, что правление УЗ готово прийти на полиграф и рассказать информацию, в которой нуждается Временная следственная комиссия.
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Ранее Жмак надеялся, что проверка ВСК компетенции правления компании является недоразумением.
Что известно о проверке
- В Верховной Раде 27 января создали комиссию для проверки и оценки состояния Укрзализныци. Планируется провести беспристрастную и прозрачную проверку ведомства, а также расследование бездействия и нарушений законодательства, что привело к значительному ухудшению технического состояния ведомства.
- Кроме того, будут проверять профессиональное соответствие членов правления и наблюдательного совета Укрзализныци.
- Глава ВСК депутат Юлия Гришина сообщила, что комиссия обратилась к премьер-министру, министру инфраструктуры и тому подобное.
- По словам Гришиной, в мае 2020 года ревизия Укрзализныци обнаружила нарушений почти на 12 миллиардов гривен.
- Глава комиссии добавила, что получила больше 20 обращений от отдельных работников и целых коллективов УЗ, которые жалуются на грубые нарушения трудового законодательства, растраты и присвоения ресурсов предприятия.
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