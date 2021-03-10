Глава правления Укрзализныци Владимир Жмак заявил, что готов прийти на заседание Временной следственной комиссии. Более того, он не против свидетельствовать о положении компании под полиграфом.

Жмак подчеркнул, что правление УЗ готово прийти на полиграф и рассказать информацию, в которой нуждается Временная следственная комиссия. Читайте также В "красные" области могут запустить новые спецрейсы: УЗ назвала условие Ранее Жмак надеялся, что проверка ВСК компетенции правления компании является недоразумением. Что известно о проверке В Верховной Раде 27 января создали комиссию для проверки и оценки состояния Укрзализныци. Планируется провести беспристрастную и прозрачную проверку ведомства, а также расследование бездействия и нарушений законодательства, что привело к значительному ухудшению технического состояния ведомства.

Кроме того, будут проверять профессиональное соответствие членов правления и наблюдательного совета Укрзализныци.

Глава ВСК депутат Юлия Гришина сообщила, что комиссия обратилась к премьер-министру, министру инфраструктуры и тому подобное.

По словам Гришиной, в мае 2020 года ревизия Укрзализныци обнаружила нарушений почти на 12 миллиардов гривен.

Глава комиссии добавила, что получила больше 20 обращений от отдельных работников и целых коллективов УЗ, которые жалуются на грубые нарушения трудового законодательства, растраты и присвоения ресурсов предприятия. К теме Служащие "Укрзализныци" присвоили 4,5 миллиона гривен